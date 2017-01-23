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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۴۵

در شهر آستانه قزاقستان صورت گرفت؛

آغاز نشست «ایران، ترکیه و روسیه»/ دیدار هیأت سوریه با دی میستورا

آغاز نشست «ایران، ترکیه و روسیه»/ دیدار هیأت سوریه با دی میستورا

همزمان با برگزاری جلسه میان هیأت سوریه با نماینده سازمان ملل، هیأت های ایران، روسیه و ترکیه نیز نشستی سه جانبه را در قزاقستان آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روند مذاکرات میان هیأت های حاضر در مذاکرات صلح سوریه در شهر آستانه قزاقستان ادامه دارد.

در همین راستا، مذاکرات دوجانبه میان هیأت های ایران و روسیه درباره وضعیت سوریه در شهر آستانه قزاقستان از ساعتی پیش آغاز شده و هیأت ترکیه نیز به این نشست پیوسته است.

همچنین هیأت سوریه به ریاست بشار الجعفری نشست خود را با استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه آغاز کرده است. دی میستورا تصریح کرد که امشب کارهای بسیاری داریم.

از سوی دیگر ساعاتی قبل هیأت های سوریه نیز به صورت غیرمستقیم و با واسطه با یکدیگر جلسه داشتند که به پایان رسید.

این در حالی است که رویترز گزارش داد روز نخست از نشست صلح سوریه در قزاقستان به پایان رسید و انتظار می رود کشورهای ناظر بر این مذاکرات، سند مشترکی که فردا قرار است ارائه شود را آماده کنند.

ساعاتی پیش برخی رسانه ها مدعی شده بودند که هیأت سوریه هتل محل مذاکرات را ترک کرده است که از سوی هیأت سوریه تکذیب شد.

کد مطلب 3885667

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