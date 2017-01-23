اعزام ۸ دونده کرمانشاهی به مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور

سعید آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های دو داخل سالن قهرمانی کشور طی روزهای ششم و هفتم بهمن در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود و تیم منتخب استان کرمانشاه با افتخار در این مسابقات حاضر خواهد شد.

وی از اعزام ۸ دونده کرمانشاهی به رقابت‌های دوی داخل سالن قهرمانی کشور خبر داد و افزود: تیم استان متشکل از دونده‌های پرقدرت و پرتوان است و انتظار ما کسب یکی از سکوهای قهرمانی این مسابقات است.

دبیر هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه حسین کیهانی، همایون همتی، محمد ماهیدشتی، پژمان یار ولی، محمد چشمه زار، مرتضی ناظمی، آرمین سبحانی و معراج احمدی پناه را ورزشکاران اعزامی از استان به این مسابقات اعلام کرد.

وی بیان کرد: حسین امیری به عنوان سرپرست و علیرضا نورمحمدی به عنوان مربی تیم استان را در این مسابقات همراهی خواهند کرد.

آقایی تیم های تهران، اصفهان و شیراز را از جمله رقبای کرمانشاه نام برد و گفت: دونده‌های ما در وضعیت آمادگی جسمانی مطلوبی قرار دارند.