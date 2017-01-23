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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۱۶

تغییر اجباری ترکیب تراکتورسازی برای دیدار با ماشین سازی

تغییر اجباری ترکیب تراکتورسازی برای دیدار با ماشین سازی

تبریز - تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با ترکیبی متفاوت در دربی روز جمعه برابر ماشین سازی صف آرایی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجم تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با دریافت کارت زرد در بازی روز گذشته برابر پیکان، سه اخطاره شد تا تیمش برای بازی این هفته با ماشین سازی دچار تغییر اجباری در ترکیب شود.

فرزاد حاتمی که شش گل در این فصل از لیگ برتر برای تراکتورسازی به ثمر رسانده است، غایب اصلی تیمش برابر ماشین سازی خواهد بود.

حاتمی در همه بازی های اخیر تراکتورسازی در جمع ۱۱ بازیکن اصلی قلعه نویی به میدان رفته است. با این حساب سرخپوشان تبریز در دیدار روز جمعه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بدون حاتمی و با تغییر در ترکیب همیشگی شان بازی خواهند کرد.

کد مطلب 3885671

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