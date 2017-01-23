مترو در دومین دوره جایزه کالاهای فرهنگی تقدیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه کالاهای فرهنگی که در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد از معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تقدیر به عمل آمد.

در این برنامه که در راستای اعتلای فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در آثار صاحبان فکر و اندیشه این سرزمین برگزار شد، محمد بنی حسن، معاون فرهنگی و اجتماعی این شرکت با دریافت لوح مورد تقدیر قرار گرفت.

سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اهدای این لوح از فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری در جهت حمایت از کالای های فرهنگی ایرانی، با الگوی ایرانی- اسلامی تقدیر کرد.