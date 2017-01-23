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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۰:۲۱

مترو در دومین دوره جایزه کالاهای فرهنگی تقدیر شد

مترو در دومین دوره جایزه کالاهای فرهنگی تقدیر شد

معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری مترو در دومین دوره جایزه کالاهای فرهنگی مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم اختتامیه دومین دوره جایزه کالاهای فرهنگی که در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد از معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه تقدیر به عمل آمد.

در این برنامه که در راستای اعتلای فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در آثار صاحبان فکر و اندیشه این سرزمین برگزار شد، محمد بنی حسن، معاون فرهنگی و اجتماعی این شرکت با دریافت لوح مورد تقدیر قرار گرفت.

سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اهدای این لوح از فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری در جهت حمایت از کالای های فرهنگی ایرانی، با الگوی ایرانی- اسلامی تقدیر کرد.

کد مطلب 3885673

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