استعدادهای تهرانی کسب سهمیه و مدال المپیک حمایت ویژه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد بازیهای ۲۰۲۰ و ۲۰۱۸ استان تهران باحضور استاندار، دکتر طباطبائی مدیر کل استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، میرزاآقابیک معاون توسعه امور ورزش و سلیمی رئیس گروه بانوان اداره کل، دکتر قره خانلو رئیس پژوهشگاه وزارت علوم و برخی از روسای فدراسیون ها از جمله پولادگر (تکواندو)، باقرزاده (شمشیر بازی)، امینی (قایقرانی) و نمایندگان فدراسیون های تیراندازی، دوومیدانی، وزنه برداری و نیروهای مسلح امروز چهارم بهمن برگزارشد.

سیدحسین هاشمی استاندار تهران ضمن تسلیت درگذشت جمعی از آتش نشانان فداکار در حادثه ساختمان پلاسکو تهران، بر پرورش استعدادها وکسب سهمیه المپیک وحضور مقتدرانه در بازیهای ۲۰۱۸آسیایی تاکید کرد و گفت: استان تهران درخصوص ورزش گام مهمی را برداشته و باید کار را جدی بگیرید.

استاندار تهران ادامه داد: اگر کار جدی گرفته شود، تهران استعدادهای زیادی دارد و می تواند در آینده قهرمانانی با ظرفیت بالا معرفی نماید که باعث افتخار باشند، استعدادهای خوبی که مدال آور خواهند بود و اداره کل ورزش و جوانان بایداز طریق شهرستان های باقابلیت و مستعد، این استعدادیابی را انجام دهد.

وی با اشاره به همجواری فدراسیون ها با اداره کل ورزش وجوانان استان تهران، افزود: خوشبختانه تمام فدراسیون ها و وزارت ورزش و جوانان در تهران هستند و فرصت خوبی برای اداره کل است تا از این پتانسیل و حضور بهره ببرد.

استاندار ضمن تشکر از مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: از پیشنهاد خوب تشکیل ستاد ۲۰۲۰ از سوی گل محمدی که فردی خوش فکر و علاقمند است، حمایت می کنیم و باید بگویم این کار مهم را در استان تهران جدی بگیرید ویاری کنید، چرا که هم برای استان تهران خوب است وهم برای کل کشور.

استاندارتهران با تاکید بر همدلی و ضرورت حضور نمایندگان تام الاختیار فدراسیون ها و همچنین نماینده شورای اسلامی شهر تهران و استان در این ستاد، گفت: سیاست اول باید بر کسب سهمیه المپیک و بعد کسب مدال برای رقابتهای ژاپن و برای بازیهای آسیائی باشد و استانداری در راستای برنامه حمایتی خود، حتی جایزه را از الآن مشخص می کند؛ هم برای کسب سهمیه و هم برای کسب مدال و ما کمک می کنیم تا همه برنامه ها با کیفیت برگزار شود.

وی در پایان گفت: آنهایی که استعداد ویژه دارند باید مورد توجه ویژه قرار گیرند و طرح آمایش ورزش قهرمانی در استان را در جهت کسب مدال انجام داده و استمرار در برنامه ها باید حتما لحاظ شود و انتظار داریم همه دستگاه ها به عنوان یک شهروند تهرانی، کمک کنند تا تهران از این شرایط خارج شود.

رضا گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران نیز ضمن تاکید بر برنامه ریزی منظم برای رسیدن به اهداف تعیین شده گفت: در ستاد ۲۰۲۰ عنوان شد که با توجه به اهمیت کار، زیبنده استان تهران نیست که به عنوان پایتخت نتوانسته حضور پررنگی در المپیک ۲۰۱۶ داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت ورزش و ضرورت تشکیل ستاد بازیهای ۲۰۲۰ و ۲۰۱۸ ورزش استان تهران، گفت: حضور استاندار دراین جلسه علی رغم مشغله ایشان در ستاد بحران وحادثه تلخ اخیر، نشان از اهمیت و ضرورت این ستاد و این جلسه ها دارد، پس بر ما واجب است که در ادامه کار، در راستای پیشبرد برنامه ها، جدیت بیشتری داشته باشیم.

گل محمدی ادامه داد: در سمینار اخیر مدیران کل استانها توسط دکتر سلطانی فر تاکید شد که ستاد بازیها در استانها شکل بگیرد و رشد۳۰ درصدی افزایش مدال ها ازالویت های این اداره کل ورزش باشد و باید در کنار این برنامه، ارزش محوری و عدالت محوری هم مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل ورزش وجوانان استان تهران با اشاره به این مهم که باید توسعه پایدار را دنبال کنیم، افزود: ما به کمک همه نهادها نیاز داریم و در همین راستا از همه دعوت کرده ایم که در این ستاد حضور داشته باشند؛ از جمله پژوهشگاه وزارت علوم که می توانندبا توجه به حضور صاحب نظرانی مانند دکتر قره خانلو، در این امر ما را یاری نمایند.

در این جلسه، دکتر قرخانلو هم گفت: ما هم به عنوان یک ناظر بی طرف اقدام لازم را انجام می دهیم. ارزشیابی و آموزش را به صورت علمی و هدفمند انجام خواهیم داد و با استقرار دراستادیوم تختی، به عنوان یک مرکز سنجش انجام وظیفه می کنیم.

وی تصریح کرد: برای این برنامه هدفمند، تقاضای ما این است که در توسعه کمی و کیفی زیرساخت ها باید از حمایت استاندار و فرمانداران برخوردار باشیم تاتهران با این وسعت نقش خودش را در ورزش ملی، ایفا کند.

دکتر طباطبائی مدیر کل استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: چالشی که در استان داریم تغییر مدیریت و نبودن امکانات است و نتوانسته مجهز به پایگاه های قهرمانی شود.

پولادگر نیز تاکید کرد که ورزش در مدیریت شهری تهران در هیچ سبدی وجود ندارد و این بد است و در حوزه ورزش قهرمانی، تهران به این مهم خیلی توجه ندارد.

همچنین نماینده نیروهای مسلح هم گفت: ‌اماکن ورزشی خود را دراختیار فدراسیون ها و اداره کل تهران قرار می دهیم تا کمک به ستاد۲۰۲۰ باشد و درخصوص مشمولان نیروهای مسلح هم همه گونه اقدامات و همکاری انجام شده است.