اختصاص قطعه ای خاص در بهشت زهرا برای شهدای ایثارگر آتش نشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام خطاب به مدیرعامل بهشت زهرا آمده است:

بسم الرب الشهداء والصدیقین

جناب آقای توکلی نژاد

ریاست محترم بهشت زهرا

باصلوات بر محمد و آل محمد و درود و صلوات به روح پرفتوح امام راحل(ره) و همه شهیدان و ایثارگران معزز در راه اعتلا و سلامت اسلام و مسلمین و ایران عزیز و ضمن عرض سلام؛

همانطورکه مستحضر هستید، در فاجعه پلاسکو، خانواده بزرگ آتشنشانی متحمل ضایعه ای عظیم، داغدار و متالم گردید و در سوگ شهادت غیورمردان ایثارگر و قهرمانش به سرمی برد، اما در این زمان آنچه می تواند کمی از این غم جانکاه را برای خانواده بزرگ آتشنشانی، والدین معزز، همسران گرانقدر و فرزندان این شهدای ایثارگر، آرام قلبی باشد، اختصاص قطعه ای خاص در بهشت زهرا برای شهدای ایثارگر آتشنشانی به نام فرشتگان امدادونجات می باشد، لذا بدین وسیله خواهان مساعدت و همدلی شما در اختصاص این قطعه می باشیم.

با تشکر

خانواده بزرگ آتشنشانی