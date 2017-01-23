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  2. شهری
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۲

از سوی خانواده آتش نشانی درخواست شد؛

اختصاص قطعه ای خاص در بهشت زهرا برای شهدای ایثارگر آتش نشانی

اختصاص قطعه ای خاص در بهشت زهرا برای شهدای ایثارگر آتش نشانی

جمعی از خانواده آتش نشانی خواستار اختصاص قطعه ای خاص در بهشت زهرا برای شهدای ایثارگر آتش نشانی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام خطاب به مدیرعامل بهشت زهرا آمده است:

بسم الرب الشهداء والصدیقین

جناب آقای توکلی نژاد
ریاست محترم بهشت زهرا

باصلوات بر محمد و آل محمد و درود و صلوات به روح پرفتوح امام راحل(ره) و همه شهیدان و ایثارگران معزز در راه اعتلا و سلامت اسلام و مسلمین و ایران عزیز و ضمن عرض سلام؛

همانطورکه مستحضر هستید، در فاجعه پلاسکو، خانواده بزرگ آتشنشانی متحمل ضایعه ای عظیم، داغدار و متالم گردید و در سوگ شهادت غیورمردان ایثارگر و قهرمانش به سرمی برد، اما در این زمان آنچه می تواند کمی از این غم جانکاه را برای خانواده بزرگ آتشنشانی، والدین معزز، همسران گرانقدر و فرزندان این شهدای ایثارگر، آرام قلبی باشد، اختصاص قطعه ای خاص در بهشت زهرا برای شهدای ایثارگر آتشنشانی به نام فرشتگان امدادونجات می باشد، لذا بدین وسیله خواهان مساعدت و همدلی شما در اختصاص این قطعه می باشیم.

با تشکر
خانواده بزرگ آتشنشانی

کد مطلب 3885680

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