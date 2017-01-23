۴ قطعنامه برای مقابله با گرد و غبار در سازمان ملل تصویب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء الدین شعاعی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان ایلام اظهار داشت: امروزه خطر گسترش ریزگردها روز به روز در حال افزایش است و این موضوع بویژه در کشورهایی که دارای شرایط آب و هوایی خشک بوده و از منابع آبی کمتری نیز برخوردارند، بیشتر مشاهده می شود.

وی با اشاره به اینکه مهم تریم مسئله بسیاری از کش.رها در سال های آینده تامین منابع آبی است، افزود: مقابله با تهدیدات باید یک عزم جهانی به منظور حفاظت از محیط زیست شکل بگیرد.

وی ادامه داد: کاهش مشکلات ریزگردها در چارچوب یک سند ملی به منظور شناسایی راهکارها و مقابله با گسترش ان در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت چرا که هم اکنون ۱۵ استان کشور با این مسئله بطور مستقیم درگیر هستند.

شعاعی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از مسئله ریزگزدها در ایران منشاء خارجی دارد ولی وجود بیابان ها و کانون های داخلی ریزگرد نیز براین مسئله دامن می زند که باید در محدوده خاک سرزمین بتوانیم حرکت های اساسی را به منظوز آن انجام دهیم.

وی تاکید کرد: رایزنی های زیادی با کشورهای منطقه و سازمان های بین المللی در سطح بین المللی انجام شده که حاصل این مذاکره ها تصویب چهار قطعنامه ارائه شده از سوی ایران در سازمان ملل است که جامعه جهانی ملزم به رعایت مفاد آن است.