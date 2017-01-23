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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۳۳

طی تماس تلفنی انجام شد:

تقدیر ترامپ از تلاش مصر در مبارزه با تروریسم

تقدیر ترامپ از تلاش مصر در مبارزه با تروریسم

رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی خود با همتای مصری خود، ضمن تاکید بر لزوم مبارزه علیه تروریسم از تلاش های قاهره در جهات مبارزه علیه تروریسم تقدیر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسای جمهور آمریکا و مصر به صورت تلفنی بر سر مبارزه علیه تروریسم با یکدیگر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دفتر «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر با صدور بیانیه ای ضمن تایید این مطلب، از قدردانی «دونالد ترامپ» از این کشور به دلیل آنچه وی تلاش های مصر در مبارزه با تروریسم خوانده، قدردانی گرده است.

«علاء یوسف»، سخنگوی «السیسی» همچنین در این بیانیه از تقدیر «ترامپ» از قاهره به موجب سختی هایی که مصر در راه مبارزه با تروریسم متحمل شده قدردانی کرده و بر پایبندی واشنگتن به حمایت از مصر در این راه تاکید کرده است.  

همچنین در این بیانیه آمده است: رئیس جمهور آمریکا همچنین در تماس تلفنی خود عنوان کرده که منتظر بازدید رئیس جمهور از واشنگتن است که مقدمات آن در حال فراهم شدن از طریق مجاری دیپلماتیک است.

کد مطلب 3885693

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