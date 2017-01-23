جعفر طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش های روز گذشته در شهرستان دلفان اظهار داشت: در این مدت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در همه محورها با اکیپ های ماشین آلات خود فعال بوده اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه همه محورهای مواصلاتی شهرستان دلفان باز است و مشکل تردد وجود ندارد، تصریح کرد: در روستای میربگ جنوبی که دارای ۱۵ دهستان است و محورهای مواصلاتی آن خاکی است نیز مشکل تردد نداشته ایم.

فرماندار دلفان یادآور شد:معمولا در فصول بارندگی تردد در مسیرهای این دهستان ها با مشکل مواجه بوده است اما در بارش های روز گذشته کمترین بارش برف را در این منطقه داشتیم و مسیر این دهستان ها باز بود و تنها تردد ها به کندی صورت می گرفت.

طولابی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام هواشناسی دمای هوا در دلفان تا فردا صبح به ۸ تا ۱۰ درجه زیر صفر کاهش می یابد، گفت: به لحاظ یخبندان معابر و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی شهرستان دلفان فردا صبح با یک ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.