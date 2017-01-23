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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۲۳

فرماندار دلفان:

مدارس مقطع ابتدایی دلفان فردا با یک ساعت تأخیرآغاز به کار می‌کنند

مدارس مقطع ابتدایی دلفان فردا با یک ساعت تأخیرآغاز به کار می‌کنند

خرم آباد - فرماندار دلفان از تاخیر یک ساعته آغاز به کار مدارس مقطع ابتدایی در صبح روز سه شنبه خبر داد.

جعفر طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش های روز گذشته در شهرستان دلفان اظهار داشت: در این مدت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای در همه محورها با اکیپ های ماشین آلات خود فعال بوده اند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه همه محورهای مواصلاتی شهرستان دلفان باز است و مشکل تردد وجود ندارد، تصریح کرد: در روستای میربگ جنوبی که دارای ۱۵ دهستان است و محورهای مواصلاتی آن خاکی است نیز مشکل تردد نداشته ایم.

فرماندار دلفان یادآور شد:معمولا در فصول بارندگی تردد در مسیرهای این دهستان ها با مشکل مواجه بوده است اما در بارش های روز گذشته کمترین بارش برف را در این منطقه داشتیم و مسیر این دهستان ها باز بود و تنها تردد ها به کندی صورت می گرفت.

طولابی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام هواشناسی دمای هوا در دلفان تا فردا صبح به ۸ تا ۱۰ درجه زیر صفر کاهش می یابد، گفت: به لحاظ یخبندان معابر و برودت هوا مدارس مقطع ابتدایی شهرستان دلفان فردا صبح با یک ساعت تاخیر شروع به کار می کنند.

کد مطلب 3885695

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