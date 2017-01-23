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۴ بهمن ۱۳۹۵، ۲۱:۴۱

اردوغان خواستار افزایش تعداد اعضای شورای امنیت شد

اردوغان خواستار افزایش تعداد اعضای شورای امنیت شد

رئیس جمهوری ترکیه از تمامی اعضای جامعه جهانی خواست تا بر سر افزایش تعداد اعضای شورای امنیت و نحوه عضویت در آن با یکدیگر متحد شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان روز دوشنبه، طی اظهاراتی خواستار گسترش تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل به ۲۰ عضو شد.

بر اساس این گزارش، اردوغان با تاکید بر لزوم انجام اصلاحات در تعداد اعضای ثابت و موقت شورای امنیت سازمان ملل گفت: من از جامعه جهانی می خواهم تا با یکدیگر متحد شده و دست به اصلاحاتی در سازمان ملل بزنند تا همه ۱۹۳ عضو این سازمان بتوانند به صورت متناوب به عضویت شورای امنیت درآیند.  این کار برای پایان دادن به تفاوت میان اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت بسیار ضروری است. این (تعداد) می تواند به ۲۰ عضو افزایش یابد.

وی همچنین در سخنان خود تاکید کرد که همه ۲۰ عضو شورای امنیت باید هر دوسال یکبار تغییر یابند.

گفتنی است مساله لزوم افزایش تعداد اعضای شورای امنیت سازمان ملل نخستین مرتبه د سال ۱۹۹۴ مطرح شد و پیگیری آن از آن پس توسط کشورهای مختلف انجام شده است. این درحالیست که هنوز اختلافاتی میان کشورهای عضو سازمان ملل بر سر بسیاری از مسائل از این دست وجود دارد که از جمله می توان به تعداد اعضای شورای امنیت، روند توزیع قدرت میان اعضا و اختلاف قدرت اعضای دائم و موقت این شورا اشاره کرد.

کد مطلب 3885699

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