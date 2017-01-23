دو شغله نیستم و افراد فامیل را به سرکار نبردم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ضیاء امروز دوشنبه چهارم بهمن در برنامه «فرمول یک» میزبان فریدون همتی، استاندار قزوین بود.

همتی در ابتدای سخنانش گفت: من هنوز صداوسیمایی هستم و بعد از خدمت سربازی که از جبهه برگشتم جذب صداو سیما در ایلام شدم، آن موقع هنوز صورتم مو درنیاورده بود. ۱۰ سال صداوسیمای ایلام بودم، در استانهای دیگری هم کارکردم، دور هفتم در مجلس ایلام رای آوردم. زمانی هم در دیوان محاسبات کشور در خدمت آقای رحمانی فضلی بودم.

قرار بود استاندار آذربایجان غربی شوم

وی افزود: اوایلی که دولت مصوب شد و رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور مستقر شد، نظرشان این بود که من به استان آذربایجان غربی بروم که مردم عزیز کرد و آذری آنجا هستند، سه سال در مهاباد و چهار سال در ارومیه کار کرده بودم و شناخت داشتم، این تصمیم گیری دو سه ماه طول کشید و در نهایت توفیق نشد در خدمت ایشان باشیم و اولویت با قزوین بود.

همتی یادآور شد: البته یک ماهی به عنوان سرپرست قم بودم و وقتی از قم برگشتم نظر آقای رحمانی فضلی این بود که به یک استان دیگر بروم اما با توجه به شرایط خاص استان قزوین به این تصمیم رسیدند با توجه به بافت مذهبی خاص استان قزوین من این مسئولیت را بپذیرم، خودم که امیدوارم هرجای ایران باشم بتوانم در خدمت نظام باشم.

با مدیران پشت میز نشین میانه ای ندارم

استاندار قزوین در پاسخ به اینکه آیا درست است با مدیران پشت میزنشین مشکل دارید گفت: شرایط کشور به گونه ای است که ما مدیران باید تلاشی بیش از آنچه در چارچوب مشخص شده، انجام دهیم، مشکلات تولیدی و انباشت بیکاری از گذشته در کشور داشته ایم، ظرفیت های خوبی داریم که باید به کار گرفته شود، بنابراین با مدل در اتاق نشستن کنار نمی آیم. مدیر مستقیم باید به عملیات متصل شود و در میدان کار کند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابعی که در اثر تحریم ها و کاهش قیمت نفت در این دوران به وجود آمده، دولت نمی تواند در سرمایه گذاری ورود کند، بنابراین ما باید بخش خصوصی و مردم را ترغیب کنیم این موضوع در سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب هم هست و باید ارتباط نزدیک با سرمایه گذاران داشته باشیم.

نظام اداری ما آمادگی این پرش را ندارد، بنابراین اگر مدیر بخواهد به دستور دادن اکتفا کند، کار درست پیش نخواهد رفت تا طبق توقع رهبر انقلاب بتوانیم اقتصاد مقاومتی را جلو ببریم بنابراین مدیران باید با تلاش شبانه روزی و استفاده از مدل جهادی و بسیجی کار کنند.

دشت قزوین با خطر بی آبی تهدید می شود

همتی در پاسخ به مجری برنامه در باره فعالیت هایش برای رفع مشکل کمبود آب قزوین، گفت: دشت قزوین یکی از دشت های مهم ایران بوده و قبل از انقلاب، دو تا دشت قزوین و مغان از همه مهم تر بودند بعد از انقلاب هم با توجه به اینکه برنامه هوشمندی نداشتیم و هنوز با خشکسالی روبرو نشده بودیم، استفاده بی رویه از آب زیاد بود، اکنون دشت قزوین تهدید می شود و ما از ذخایر آب ۴ میلیارد مصرف بی رویه براشت کردیم.

وی افزود: مجموعه اقداماتی را با کمک مردم به عنوان راهبردهای جدی دولت دنبال می کنیم و می کوشیم چند اقدام را با هم جلو ببریم. اول اینکه به مردم آگاهی دهیم تا درک مشترکی با مدیران از وضعیت استان پیدا کنند و در گام بعدی به سمت تغییر الگوی کشت حرکت می کنیم.

وی افزود: بخشی از چاه ها در استان غیرمجاز هستند و بیش از ۳ هزار چاه داریم که بیش از نیمی از آنها تا به حال پلمب شده اند. چاه های مجاز هم قانونمند شده اند تا به اندازه مجاز از آنها آب برداشت شود.

انتقال آب سد طالقان به قزوین

استاندار قزوین یادآورشد: اکنون در خیلی از چاه ها سطح آب پایین رفته و کیفیت آب بهم می خورد و برای آب شرب قزوین در سفر اخیر هیئت دولت، رییس جمهور با انتقال آب سد طالقان به این شهر موافقت کردند که این پروژه بزرگ و خوشحال کننده است.

همتی با بیان اینکه در دولت قبل کلید ۶۰ هزار مسکن مهر زده شده بود، ادامه داد: ۱۰ هزار واحد تا قبل از این دولت افتتاح شد و بقیه در مرحله ۴۴ درصد بودند که دولت جدید نیز به جای اینکه سراغ پروژه های جدید برود، تلاش کرد پروژه های زخمی را سامان بدهد. ما مسکن مهر را ساماندهی کردیم و مساجد و مدارس و پاسگاه هارا در اطراف آن ایجاد کردیم. از آن رو مسکن مهرگان یکی از بهترین ها در کشور خواهد بود.

دوست دارم جشنواره صداوسیما در قزوین برگزار شود

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: قزوین هم در سطح کشور و هم در سطح بین المللی به خوبی معرفی نشده است. در زمان دولت صفویه قزوین پایتخت بوده و بناهای تاریخی بسیاری از جمله دولت خانه صفوی، مسجد النبی، کاروانسرای سعدالسلطنه در قزوین داریم و دریاچه اوان و منطقه الموت هم که بهشت به معنای واقعی است.

همتی گفت: خیلی دوست دارم و به دنبال این هستم که جشنواره صداوسیما را در قزوین برگزار کنیم.

استاندار قزوین در بخش پاسخ به سوالات مردم در خصوص رابطه اش با برخی افراد گفت: من با همه مسئولان استان چه آنها که از قدیم بوده اند چه آنهایی که هم اکنون هستند رابطه خوبی دارم و سعی می کنم به عنوان نماینده دولت با همه ارتباطی توام با احترام داشته باشم بنابراین با آقای علیخانی و عابدینی و شخصیت های علمی، فرهنگی و سیاسی ارتباط خوبی دارم.

دو شغله نیستم و افراد فامیل را به سرکار نبردم

استاندار قزوین در پاسخ به این سوال ضیاء که آیا دوشغله است، گفت: من فقط یک شغل دارم و از فامیل هم کسی را به سرکار نبرده ام. فقط مدیران کارآمد چه بومی و چه غیربومی کسی که بیشتر بتواند به مردم خدمت می کند استفاده می کنم.

وی درباره مشکل کمبود بیمارستان در استان اظهارداشت: ما چند بیمارستان داریم که حدود ۱۷۰۰ تخت دارد اما این بیمارستان ها قدمت ۴۰، ۵۰ ساله دارد و فرسوده شده است. دولت هم منابع مالی ندارد، اما در سفر دولت نظر مثبت رییس جمهور را گرفته ایم تا ۲ هزار تخت را در قالب چند بیمارستان مختلف راه اندازی کنیم.

«فرمول یک» شنبه تا چهارشنبه ها هر روز ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۱۰ با تهیه کنندگی افشین حسین خانی و با خوانندگی تیتراژ حامد همایون روی آنتن شبکه یک سیما می رود.