ترامپ از همکاری با روسیه علیه داعش استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «شان اسپایسر» سخنگوی جدید کاخ سفید در نخستین نشست خبری خود در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که دستور «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق تجارت آزاد با کشورهای دو سوی اقیانوس آرام موسوم به TTP در راستای بهبود وضعیت کارگران آمریکایی صورت گرفته است.

اسپایسر در جواب این پرسش که آیا ترامپ برای خروج از توافقنامه نفتا هم فرمان اجرایی صادر خواهد کرد یا نه گفت: در توافقنامه نفتا بندی وجود دارد که به اعضا اجازه می دهد پیش از هر اقدامی دیگر اعضا را مطلع نمایند.

وی همچنین با اشاره به گفتگوی تلفنی روز دوشنبه ترامپ با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا از تلاش های مصر در مقابله با تروریست ها قدردانی کرده و بر حمایت واشنگتن از قاهره تاکید کرده است.

سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره همکاری واشنگتن با مسکو علیه داعش در سوریه گفت که ترامپ از عملیات مشترک با روسیه در سوریه استقبال می کند.

وی افزود: اگر امکانی برای مقابله با داعش با همکاری هر کشوری چه روسیه یا غیر آن وجود داشته باشد و منافع ملی مشترک اقتضا کند طبیعتا این کار را انجام خواهیم داد. اما ارائه جزئیات برعهده وزارت دفاع است.

اسپایسر در جواب این سوال که واشنگتن چه منفعت راهبردی درباره انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس دارد، گفت که «ترامپ هنوز تصمیمی برای انتقال سفارت آمریکا به قدس اتخاذ نکرده است و در مراحل خیلی ابتدایی در این زمینه قرار داریم».

سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس جمهور آمریکا با «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه هم در زمینه مقابله با داعش همکاری خواهد کرد، افزود: ما باید در گزینش شرکای خود هوشمندانه عمل کنیم بنابراین صحبت رئیس جمهور در خصوص همکاری با همه برای مقابله با داعش، افرادی همچون اسد را شامل نمی شود.

اسپایسر در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه ریزی برای تماس تلفنی بین ترامپ و ولادیمیر پوتین گفت که هنوز چنین تماسی در دستور کار نیست.

وی به خبرنگاری که پیرامون قصد ترامپ برای اعزام نیرو به عراق به منظور در اختیار گرفتن منابع نفت این کشور پرسیده بود، پاسخ داد: رئیس جمهور ترامپ اقداماتی را که قصد انجام آن را دارد یا می خواهد از روی میز خارج کند اعلام عمومی نمی کند.