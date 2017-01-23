هنرمندان موسیقی عاشیقی حرکت مقدس را تداوم می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی شامگاه دوشنبه در گردهمایی پژوهشی موسیقی ادبیات عاشیقلار که با نکوداشت عاشیق چنگیز بی ریا برگزار شد، با بیان اینکه تجمع کثرت عظیمی از هنرمندان موسیقی عاشقی به ما مسئولان انگیزه خدمت رسانی بیش از پیش به ما می دهد و چنگیز بی ریا یکی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی عاشیقی است که ضرورت دارد تا از مقام این هنرمند گرانقدر تجلیل شود و این هنرمند شاگردانی را در این رشته موسیقی تربیت داده و این راه مقدس را تداوم می دهند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه در موسیقی عاشیقی الحا وجود ندارد، افزود: عاشیق ها این رشته موسیقی را برای تحقق باورهای خود تداوم می بخشند و اخلاق را در مجالس عاشیقی متبلور می شود که این امر مقدس است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با بیان اینکه حمایت از موسیقی عاشقی را وظیفه دینی و اجرایی و همچنین مسئولیتی مسئولان فرهنگی و هنری دانس و گفت: مدیران فرهنگی فعال در حوزه های مختلف هنری موسیقی عاشقی را در سطح بالا به مردم ارایه دهند.

میلانی با اشاره به میزبانی تبریز در سال ۲۰۱۸ به گردشگران خارجی، افزود: ما موسیقی عاشقی را در سال ۲۰۱۸ در تبریز آماده ارایه می کنیم تا برپایی موسیقی عاشقی الگویی برای کشورهای دیگر دنیا باشیم.