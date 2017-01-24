مجمع انتخابات هیات ورزش سه گانه کردستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیات ورزش سه گانه استان کردستان در روز چهارشنبه ششم بهمن ماه با شرکت اعضای مجمع به منظور تعیین و انتخاب رئیس هیات ورزش سه گانه در محل اداره کل برپا می شود.

بر این اساس، انتخابات هیات ورزش سه گانه استان کردستان با حضور دو کاندیدا برگزار می شود و در این روز سکان دار هیأت برای مدت چهار سال مشخص می شود.

هیات ورزش سه گانه استان کردستان پیش از این به مدت یک سال توسط علی بصری به صورت سرپرستی اداره می شد و پرویز اصطیفائی و پیمان فقیه سلیمانی به عنوان کاندیدا های تصدی این هیأت در مجمع انتخابات حضور دارند.

مجمع انتخابات کردستان با حضور محمد علی صبور رئیس فدراسیون ورزش سه گانه، حامد جولایی مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار می شود.