۵۸۰ هزار تن محصولات لبنی به خارج از کشور صادر شد

حسن رکنی در حاشیه افتتاح نمایشگاه دام و طیور در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تکمیل زنجیره های تولید تاثیر زیادی بر فعالیتها و سودآوری بخش کشاورزی دارد و در این میان استفاده از شرکت های دانش بنیان در بهبود کارها و افزایش بهره وری بسیار مهم است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشت: با وجود شرایط اقلیمی کشور برای فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید از این ظرفیت استفاده بهینه کنیم تا فعالیت ها شتاب گیرد.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کشور در زمینه محصولات لبنی جایگاه ویژهای دارد و سالانه ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن شیر در کشور تولید می شود که امکان تبدیل شدن آن به انواع محصولات لبنی وجود دارد تا به بازارهای جهانی صادر شود.
رکنی یادآورشد: محصولات لبنی تولید داخل به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر می شود و با تنوع در محصول می توانیم بازارهای بیشتری را بدست آوریم.
وی اظهارداشت: باید به سمتی حرکت کنیم تا سبد غذای مردم از لبنیات غنی شود و با ایجاد تنوع در محصولات لبنی امکان استفاده بیشتر و گرایش مردم به مصرف این فرآورده ها را فراهم کنیم تا سلامت مردم تضمین شود.
رکنی بیان کرد: یک از اقدامات بسیار خوب انجام شده این بود که در کنار تولیدکنندگان توانمندی که در حوزه دام و طیور داریم خوشبختانه افراد قوی وارد کار شدند وامروز در برخی بازارها مانند روسیه گرایش به خرید و مصرف لبنیات ایرانی بسیار زیاد است که باید از این فرصت استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: کشورهای همسایه هم درخواست خرید لبنیات و مواد غذایی و پروتئینی ما را دارند و با ظرفیت تولید محصولاتی مانند مرغ و تخم مرغ در استان قزوین باید از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم.
رکنی گفت: قزوین در زمینه تولید مرغ و تخم مرغ از استانهای برتر کشور است و صادرات ۱۰ هزار تنی تخممرغ از استان قزوین به سایر مناطق کشور و همچنین کشورهای خارجی بیانگر ظرفیت مطلوب استان در حوزه طیور است.
صادرات ۵۸۰ هزار تن انواع محصولات لبنی
معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در حوزه انواع محصولات لبنی ایران با ۳۰ کشور دنیا در ارتباط بوده و از ابتدای سال تا پایان آذرماه سالجاری بیش از۵۸۰ هزار تن محصولات لبنی به این کشورها صادر شده است.
رکنی با اشاره به تشکیل جلسات مشترک با شرکتهای بزرگ دنیا گفت: درصدد هستیم با کمک شرکتهای اروپایی محصولات جدیدی تولید کنیم و با توجه به این که ایران در بخش صادرات محصولات پروتئینی در ردیف کشورهای نوپا محسوب میشوداما با وجود نوپا بودن در بخش صادرات محصولات پروتئینی در ۹ ماه نخست سال جاری سطح تجاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
وی اضافه کرد: در بخش دام و طیور از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک میلیارد دلار صادرات صورت گرفته که روند خوبی داشتیم و سطح تجاری در بخش کشاورزی از ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تراز منفی در سال ۱۳۹۲ به ۳ میلیارد دلار منفی در سال جاری کاهش یافته است.
رکنی گفت: استان قزوین در تولید شیر از نظر کمی و کیفی و سرانه تولید هر رأس دام جزو استانهای شاخص کشور محسوب میشود و رکورد شیر تولیدی بیش از ۳۱ لیتر را ثبت کرده و روند پیش رو در بخش محصولات پروتئینی امیدوار کننده است.
وی یادآورشد: در زمینه واردات برای دستیابی به دستاوردهای جدید ژنتیکی اقدامات خوبی انجام شده و با شرکتهای بزرگ دنیا جلساتی داشتیم و توافق کردیم تا بتوانیم از دستاورد این شرکتها استفاده کرده و با کمک شرکتهای اروپایی محصولات جدیدی تولید کنیم.
رکنی اظهارداشت: یکی از اقدامات ایران در رابطه با موضوع اقتصاد مقاومتی نگاه ویژه به محصولات و تولیدات داخل کشور است که در این زمینه کشور ایران از دانشمندان خوبی بهره میبرد و برای خودکفایی از نخبههای کشور استفاده میکنیم که نمونههایی از نخبههای کشور در این نمایشگاه حضور دارند تحت عنوان شرکتهای دانشبنیان محصولات خود را ارائه و به فعالیت خود ادامه میدهند.
رکنی با اشاره به منابع کافی در زمینه پرورش دام و طیور اظهارداشت: با این اقدام میتوان بهرهوری را افزایش داد و این بهبود بهرهوری سبب میشود تا هزینه تمام شده محصول کاهش یابد و امکان رقابت در بازارهای خارج از کشور فراهم شود.
وی اظهارداشت: تنظیم بازار گوشت مرغ و جوجه ریزی به صنعت طیور وابسته است چراکه تعداد سولههای موجود در کشور از میزان نیاز داخلی بیشتر است که با توجه به این موضوع قیمت جوجه منطقی به نظر نمیرسد و تشکلهای موجود باید با تولیدکنندگان جوجه یک روزه نشست برگزار کرده تا بتوانند این موضوع را مدیریت کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برپایی نمایشگاههای تخصصی هم گفت: این نمایشگاهها ارتباط خوبی بین تولید کنندگان و صاحبان صنایع ایجاد می کند و امیدواریم برپایی این نمایشگاهها در استانهای مختلف کشور ادامه یابد و زمینه ارتباط بیشتر بخش خصوصی و دولتی و ایجاد رقابت سالم را فراهم کند.
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