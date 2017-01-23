امیرعبداللهیان: راهکار سیاسی تنها راه حل بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «حسین امیر عبداللهیان» دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین الملل روز دوشنبه در سفر به بیروت با «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان دیدار و گفتگو کرد.

امیر عبداللهیان در این دیدار با قدردانی از نقش «نبیه بری» در پیشبرد روند سیاسی لبنان گفت: بار دیگر انتخاب «میشل عون» به سمت ریاست جمهوری را به مردم عزیز و مقاوم لبنان تبریک می گوییم.

وی همچنین این دیدار را فرصتی برای رایزنی پیرامون تحولات منطقه بویژه تحولات سوریه، یمن و فلسطین برشمرد.

امیر عبداللهیان گفت: با توجه به نقش محوری موضوع فلسطین و قدس شریف، ایران قصد دارد همایشی بین المللی را به منظور حمایت از موضوع عادلانه و بر حق فلسطین در تهران برگزار کند و در این دیدار مذاکرات ارزشمند و مفیدی را پیرامون تمام مسائل مربوط به برگزاری و موفقیت این همایش انجام دادیم.

وی افزود: دیدگاه های سیاسی مشترکی بین دو طرف درباره اقدامات انجام شده طی برهه اخیر برای حل سیاسی بحران سوریه و مذاکرات آستانه وجود دارد. ما معتقدیم که راهکار سیاسی تنها راه حل موجود برای پایان بخشیدن به بحران سوریه است اما در عین حال این امر ما را از حمایت جمهوری عربی سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم باز نخواهد داشت.

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: بحران یمن و بحرین بجز راهکار سیاسی دورنمایی ندارد و امیدواریم تمام تلاش هایی که در این مرحله برای حل معضلات منطقه ای موجود انجام می شود از طریق در پیش گرفتن راهکار سیاسی و وحدت ملی و به شکل موازی با مبارزه با گروه های تروریستی-تکفیری تندرو به نتیجه برسد.

وی همچنین نسبت به اقدام جهان عرب و اسلام برای تمرکز روی موضوع محوری فلسطین به عنوان موضوعی عادلانه و بر حق تاکید کرد.