توسعه پروژه های ابنیه ای در باغستان با جدیت پیگیری می شود

سعید علی محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مدیریت شهری باغستان برای تأمین هر چه مطلوب تر زیرساخت ها و امکانات شهری در محدوده مذکور اظهار داشت:باغستان یکی ازشهرهای شهرستان شهریار محسوب می شود که به لحاظ جمعیت انبوه و وسعت منطقه ای از اهمیت و جایگاه خاصی در غرب استان تهران برخوردار است.

رئیس شورای اسلامی شهر باغستان عنوان کرد:با چنین مختصاتی، بهبود زیرساخت در این منطقه ضرورتی اجتناب ناپذیر است و خوشبختانه در سطوح مدیریتی شهر باغستان، تلاش شده در حد بضاعت و توان موجود، اقدامات سازنده ای در این خصوص تعریف و عملیاتی شود.

وی افزود:امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده، تعدد و کثرت پروژه های ابنیه ای در باغستان با افزایش هر چه بیشتری همراه شود و در این راستا شورای شهر و شهرداری نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست.

علی محمدی عنوان کرد:در این دوره طرح ها و پروژه های بسیاری اجرایی و عملیاتی شده که توسعه زیرساخت های ورزشی با هدف تقویت سلامت روحی و روانی مردم ساکن در این منطقه و تأمین بخشی از نیازمندی های سخت افزاری ورزش دوستان از نمونه های آن به شمار می رود.

رئیس شورای اسلامی باغستان گفت:تلاش می کنیم حداقل دو تا سه سالن ورزشی را نیز تا پایان عمر مدیریتی شورای شهر به بهره برداری برسانیم.

وی یادآور شد:تردیدی وجود ندارد که تحقق تمامی اهداف و دستورکارهای پیش بینی شده در مدت زمان باقیمانده از مقطع خدمتی در مدیریت شهریِ باغستان امکان پذیر نخواهد بود و تلاش خواهد شد با تعریف طرح های سازنده، بستر و زمینه احداث پروژه های موثرتری در آینده فراهم شود.