کودکان مبتلا به آسم بیشتر در معرض خطر چاقی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان با بررسی حدود ۲۲۰۰ دانش آموز مدرسه ابتدایی در کالیفرنیا دریافتند که در ۱۰ سال آینده، آسم در کودکان، بیش ۵۱ درصد با افزایش خطر چاقی در ارتباط است.

با این حال محققان دریافتند، کودکانی که برای درمان آسم از اسپری استفاده می کنند، در مقایسه با کسانی که درمان نمی شوند کمتر احتمال دارد که چاق شوند. شیوع چاقی و آسم به طور چشمگیری در طول چند دهه گذشته افزایش یافته است و محققان حدس می زنند که یک ارتباط بیولوژیکی بین این دو وجود دارد.

تحقیقات قبلی نشان داده است کودکان چاق در معرض خطر ابتلا به آسم هستند. نویسنده ارشد مطالعه دکتر فرانک گیلیلاند استاد طب پیشگیری در دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گفت: «بچه هایی که مبتلا به آسم هستند به طور قابل توجهی در معرض خطر چاقی قرار می گیرند» .

بیماران مبتلا به آسم راه های تنفسی تنگ و متورمی دارند. آن ها ممکن است در پاسخ به عفونت ها، مواد آلرژی زا، محرک های موجود در هوا، فعالیت بدنی و محرک های دیگر، دچار تنگی نفس، سرفه و درد در قفسه سینه شوند.

این مطالعه تنها یک ارتباط بین آسم و چاقی را بیان می کند و یک رابطه علت و معلولی مستقیم را ثابت نمی نماید. بنابراین نمی توان گفت که همه بچه های مبتلا به آسم، حتما چاق خواهند شد.

با این حال، گیلیلاند در مورد وجود این ارتباط بیان کرد: کودکان مبتلا به آسم ممکن است برای جلوگیری از بروز علایم آسم خود، کمتر از منزل خارج شوند و بازی کنند. هم چنین اختلال خواب، در مبتلایان به آسم شایع است و این خود یک عامل بزرگ برای چاقی است. علاوه بر این، افزایش وزن یک عارضه جانبی بسیاری از داروهای آسم است.

گیلیلاند گفت: تا زمانی که آسم کنترل شده است، کودکان می توانند یک زندگی عادی از جمله فعالیت بدنی داشته باشند.