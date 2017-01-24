ستادهای مدیریت بحران نواحی فعال می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد صادقی در جلسه مدیران بحران مناطق ۲۲ گانه که به میزبانی شهرداری منطقه ۸ برگزار شد، با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر توجه به سطح بندی مدیریت بحران تا سطح محلات پایتخت، لازمه اجرای این فرایند را توجه بیشتر به خانه های دوام و ایمنی، تقویت ستادهای مدیریت بحران نواحی و راه اندازی گروه های مدیریت بحران در اماکن عنوان کرد.

وی افزود: یکی از مباحث اصلی مورد توجه این است که مدیریت بحران فرایندی شده و تا سطح محلات گسترش پیدا کند و در این سطح با مدیریت مردمی اداره شده و مورد توجه قرار گیرد.

صادقی با اشاره به اینکه نباید تنها به یک بخش توجه کرد و دیگر قسمت ها را نادیده گرفت، یادآور شد: در سطح بندی مدیریت بحران باید از محله به ناحیه برسیم، به همین منظور ساختار اداری مدیریت بحران با حضور ۱۲۰ کارشناس در نواحی شکل گرفته و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مدیریت آن بر عهده شهردار ناحیه است.

به گفته وی، دستورالعمل فعالیت ستادهای مدیریت بحران نواحی که در آن وظایف و مسئولیت ها مشخص شده ، آماده و بزودی با امضای شهردار تهران ابلاغ خواهد شد.

در ادامه این جلسه مهندس فتاحیان قائم مقام شهردار منطقه ۸، بر لزوم توجه بیش از پیش به مدیریت بحران در ستادهای مناطق و تقویت حس کار جمعی و تقویت این روحیه در نزد نیروهای فعال در این بخش تاکید کرد.

همچنین مهندس محسن نادی معاون آمادگی، عملیات و پدافند غیر عامل سازمان مدیریت بحران شهر تهران با تاکید بر اهمیت تعامل مدیران بحران مناطق با تمامی سطوح مدیریتی در منطقه به بررسی دستورات جلسه پرداخت و ضمن تاکید بر اهمیت فعال سازی گروه های مدیریت بحران اماکن به تشریح نحوه فعال سازی ستادهای مدیریت بحران در نواحی و دستورالعمل اجرایی آن پرداخت.

در ادامه، رضا قهرمانی معاون مالی، اداری و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران شهر تهران نیز به تشریح نحوه تغییر وضعیت نیروهای اداری در ستادهای مدیریت بحران مناطق پرداخت و گزارشی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه ارائه داد.

جلسه شورای مدیران و دبیران مدیریت بحران مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با هدف بررسی آخرین وضعیت مدیریت بحران اماکن و چالش ها و راهکارهای توسعه این طرح، ارزیابی وضعیت ارتباطات در شرایط بحران در مانور مدرسه آماده و پیگیری مصوبات جلسات قبل در محل ستاد مدیریت بحران منطقه ۸ برگزار شد.