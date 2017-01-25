عاشقانه های دانش آموزان برای مردانی که سوختند

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه صبح پنج شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵ در مرکز شهر تهران، شاید تلخ ترین حادثه شهری بوده باشد. یکی از بزرگترین ساختمان های تجاری پایتخت و کشور که عمر بالای ۵۰ سال داشت، به یکباره در آتش سوخت و فرو ریخت.

حالا حادثه پلاسکو وارد هفتمین روز خود شده و در گوشه و کنار این سرزمین، مردم برای ابراز همدردی با مردان آتش نشان، کاری انجام می دهند. در این بین، نگاه دانش آموزان دبستانی جالب توجه است. بچه هایی که در سنین ۷ تا ۱۲ سال هستند و هنوز دارند بچگی می کنند.

از این بچه ها نباید انتظار کار استدلالی داشت. آنها هنوز بچه هایی هستند که حس و حال کودکی را با خود دارند و این دوران، به آنها اجازه نمی دهد درباره هر موضوعی نظر بدهند. اصلا این بچه ها هنوز حق رای قانونی ندارند.

اما... حادثه تلخ و دردناک پلاسکو باعث شد نگاه ما به این کودکان تغییر کند و نگاه این کودکان به واقعیت ها نمایان شود.

کودکانی که نه از دوران انقلاب و نه از دوران هشت سال دفاع مقدس، تصورات ذهنی ندارند و همواره واژه «شهید» و «شهادت» را در فیلم ها و حرف های بزرگان دیده اند و شنیده اند.

حالا، حادثه تلخ پلاسکو باعث شده شهادت برای این بچه ها ملموس تر از خوانده ها و دیدنی های فیلم ها و کتاب ها باشد.

این بچه ها در نقاشی های خود، شجاعت مردان آتش نشان را تصویر کردند. همان تصاویری که ۳۰ دی ماه ۹۵ از تلویزیون دیده اند.

چه زیبا نوشته اند؛ «آنها سوختند تا روشنی بخش مردانگی و ایثار باشند.»

کنار نقاشی نوشته است: آقای آتش نشان عزیز همیشه خوب و سلامت باشی..

این بچه ها، تلخی های حادثه پلاسکو را دیده اند اما شجاعت مردان آتش نشان را با تمام وجود کوچک شان لمس کرده اند که توانسته اند آن را نقاشی کنند.

برپایی مراسم یادبود شهدای آتش نشان در مدارس با شوق و علاقه عجیب بچه های دانش آموز همراه بوده است. بعضی ها به رغم سن کمی که دارند اما برای مردان سرخ پوش وطن اشک می ریختند.

حادثه پلاسکو برای همه تلخ و دردناک بود، اما بچه هایی که در سن کودکی هستند، این تلخی را با «شجاعت» و رشادت های مردان آتش نشان، برای خود خاطره می سازند. خاطره ای از ایثار مردانی که سوختند اما نام خود را بر قلب بزرگ بچه ها حک کردند.

حالا، بچه های دانش آموز می توانند واژه «شهید» و «شهادت» را از دل پلاسکو به روزهای دفاع مقدس ببرند. روزهایی که مردان ما مقابل آتش دشمنان ایستادگی کردند و امروز، آتش نشانان این واژه را در مقابل آتش حوادث ترسیم کرده اند.

چه زیبا نوشته اند: پیش چشم آب ها، آتش نشان ها سوختند...