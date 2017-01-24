به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان لردگان با اشاره به اینکه رفع محرومیت در شهرستان ها از مهمترین اهداف دولت است، اظهار داشت: شهرستان لردگان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه این شهرستان استفاده کرد.

وی ادامه داد: بخش گردشگری یکی از قابلیت های اصلی این شهرستان است که این مهم باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: طی فعالیت دولت مشکل آب بسیاری از روستاهای این شهرستان حل شد و این روستاها از آب شرب سالم برخوردار شدند.

وی عنوان کرد: مدیریت ارشد استان طی سه سال گذشته ۲۳ سفر به این شهرستان داشته است که طی انجام این سفرها و بررسی مشکلات از نزدیک، ۱۶۶ مصوبه تصویب شده است.

وی عنوان کرد: بهسازی و توسعه محورهای ارتباطی در این شهرستان از مهمترین اقدامات انجام شده در این شهرستان بوده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه تصریح کرد: باید از ظرفیت های این منطقه برای توسعه منطقه استفاده کرد.

وی با اشاره به حمایت مختلف دولت در بخش کشاورزی و صنعت، عنوان کرد: دولت با تامین تسهیلات در حل مشکلات بخش صنعت و بخش کشاورزی گام های بلندی برداشته است.

بسیاری از روستاهای شهرستان لردگان از آب سالم بهره مند شدند

فرماندار لردگان نیز در این نشست عنوان کرد: شهرستان لردگان دارای بیشترین روستاها در سطح استان چهارمحال و بختیاری است.

محمد کریمی ادامه داد: کمبود منابع آب و خشکسالی خسارت های مختلف در بخش کشاورزی و تامین آب شرب به روستاهای این استان وارد کرده است.

وی ادامه داد: طی فعالیت دولت با تامین آب شرب و اجرای پروژه های آبرسانی مشکل آب بسیاری از روستاهای این شهرستان حل شد و هم اکنون از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند.

فرماندار لردگان ادامه داد: این شهرستان دومین شهرستان پر جمعیت استان است که باید زمینه توسعه و پیشرفت آن فراهم شود.