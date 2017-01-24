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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۵۱

نماینده مردم لردگان در مجلس:

چهار خطه شدن جاده لردگان - بروجن اولویت اصلی مسئولان باشد

چهار خطه شدن جاده لردگان - بروجن اولویت اصلی مسئولان باشد

شهرکرد- نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: چهار خطه شدن جاده بروجن - لردگان اولویت اصلی مسئولان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی عصر دوشنبه در شورای برنامه ریزی شهرستان لردگان با اشاره به اینکه چهار خطه شدن جاده شهرکرد- بروجن - لردگان اولویت اصلی مسئولان باشد، اظهار داشت: باید زمینه برای چهار خطه شدن کامل این پروژه فراهم شود.

وی ادامه داد: توسعه محورهای ارتباطی در روستاها و شهرهای این شهرستان باید مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های از جمله توسعه جاده ها نقش مهمی در ارتقای دیگر شاخص های در این شهرستان دارد، ادامه داد: شهرستان لردگان نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است.

وی ادامه داد: باید زمینه برای ورود سرمایه گذاران، نهاد های مردمی وخیران به این شهرستان برای توسعه بیشتر این شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 3885762

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