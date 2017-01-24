واژگونی اتوبوس در محور قاین_گناباد ۱۵ مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا رضایی فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگاران گفت: ساعت ۳ و ۴۰ دقیقه صبح امروز با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی اتوبوس در جاده قاین به گناباد انتهایی حوزه استحفاظی بلافاصله کارشناسان و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان داشت: این اتوبوس از ایرانشهر به سمت مشهد در حرکت بوده است که بنا به دلایل نامعلوم واژگون شده و علت در حال بررسی است .

وی بیان داشت:در این حادثه ۱۵ نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح شدند.

وی ضمن اشاره به ادامه عملیات امداد رسانی و انتقال مجروحان به بیمارستان گناباد گفت :با توجه به برودت هوا جاده ها بسیار لغزنده است و شهروندان گرامی در صورتی که تردد در جاده ها برای آن ها ضرورت ندارد از تردد های غیر ضروری خودداری کنند.

شب گذشته نیز یک دستگاه اتوبوس در محور دیهوک به فردوس واژگون شد که یک کشته و ۱۵ مصدوم بر جای گذاشت.