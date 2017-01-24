به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، گروه های تروریستی در سوریه بار دیگر به جان یکدیگر افتادند.

بر اساس این گزارش، اعضای گروه تروریستی موسوم به «فیلق الرحمن» با تروریست های داعش در حومه استان دمشق سوریه به شدت با یکدیگر درگیر شدند.

طبق اعلام رسانه های عربی، به دنبال وقوع این درگیری شماری از عناصر تکفیری داعش به هلاکت رسیدند.

رسانه های عربی همچنین اعلام کردند که این درگیری ها در کوه های «البتراء» واقع در منطقه «قلمون» به وقوع پیوسته است.

این درحالی است که طی روزهای گذشته نیز برخی گروه های تروریستی در نقاط مختلف سوریه به جان یکدیگر افتاده بودند.