  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۳۷

در حومه دمشق رخ داد؛

درگیری گروه‌های تروریستی با یکدیگر/چند عنصر تکفیری داعش کشته شدند

درگیری گروه‌های تروریستی با یکدیگر/چند عنصر تکفیری داعش کشته شدند

اعضای گروه تروریستی موسوم به «فیلق الرحمن» با تروریست های داعش در حومه استان دمشق سوریه به شدت درگیر شدند که به دنبال آن شماری از عناصر داعش به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، گروه های تروریستی در سوریه بار دیگر به جان یکدیگر افتادند.

بر اساس این گزارش، اعضای گروه تروریستی موسوم به «فیلق الرحمن» با تروریست های داعش در حومه استان دمشق سوریه به شدت با یکدیگر درگیر شدند.

طبق اعلام رسانه های عربی، به دنبال وقوع این درگیری شماری از عناصر تکفیری داعش به هلاکت رسیدند. 

رسانه های عربی همچنین اعلام کردند که این درگیری ها در کوه های «البتراء» واقع در منطقه «قلمون» به وقوع پیوسته است.

این درحالی است که طی روزهای گذشته نیز برخی گروه های تروریستی در نقاط مختلف سوریه به جان یکدیگر افتاده بودند.

کد مطلب 3885765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها