مذاکرات «آستانه» درباره سوریه راهگشای مذاکرات ژنو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «میخائل بوگدانف» معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به برگزاری مذاکرات صلح سوریه در شهر «آستانه» قزاقستان، اظهار داشت: مذاکرات آستانه راه را برای برگزاری مذاکرات آتی در ژنو باز می کند؛ درست به همین دلیل است که روسیه از طریق هماهنگی با دولت دمشق و معارضان و همچنین همکاری با طرف‌هایی که نقش بسزایی در تحولات سوریه دارند، ایده برگزاری این مذاکرات را مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، بوگدانف افزود: امروز جلسات عمومی و خصوصی و همچنین دیدارهای طرف های مختلف با یکدیگر به پایان می رسند و باید برای پی بردن به نتایج مذاکرات، منتظر ماند. با این حال، می توان برگزاری مذاکرات را به خودی خود نوعی دستاورد تلقی کرد؛ البته تا زمانی که تمامی طرفها در آن مشارکت دارند.

معاون وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مردم سوریه باید سرنوشت کشور و رهبران خود را تعیین کنند، تصریح کرد: از دیدگاه مسکو، حل و فصل بحران سوریه باید طبق سازوکارهای مورد توافق و در چارچوب مذاکرات «سوری ـ سوری» صورت پذیرد.