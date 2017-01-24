مسیر صادرات صادرکنندگان نمونه تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رئوفی فرد صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صارات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: در سایت انتخاب صادرکننده نمونه کشوری معیارهایی برای انتخاب صادرکننده نمونه در نظر گرفته شده است.

رئوفی فرد ادامه داد: برخی از صادرکنندگان شاخص خراسان جنوبی تمایلی به ثبت نام در سایت صادرکنندگان نمونه را ندارند.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات، بر تسهیل امر صادرات با همت تمامی دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

رئوفی فرد ادامه داد: کسی که به عنوان صادرکننده نمونه معرفی می شود، تشویق هایی برای تسهیل مسیر صادراتش در نظر گرفته شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین در انتخاب صادر کننده نمونه باید بعضی از شاخص ها بومی شود تا در کمیته ها بر اساس شرایط و زیر ساخت های استان مورد نظر، پرونده های متقاضیان بررسی و رتبه بندی شود.

رئوفی ادامه داد: در حال حاضر سازمان صنعت، معدن و تجارت نمی تواند آدرس منطقه ویژه را برای کارت بازرگانی ملی قبول کند و برای صدور این مجوز باید رایزنی های لازم صورت پذیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند نیز در این جلسه بیان کرد: تولید کننده با کسی که تجارت می کند، تفاوت زیادی دارد زیرا تولید کننده برای تولید هزینه سنگینی را متحمل می شود که بازرگان متحمل این هزینه ها نمی شود لذا در انتخاب صادرکننده نمونه باید معیارهای تولید کننده و بازرگان متفاوت از یکدیگر باشد.

سید حسین خیریه ادامه داد: کسی که برای یک سال به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب می شود تا دو سال از گردونه انتخاب خارج تا فرصت برای همه مهیا شود.

وی تاکید کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی این است که برای خراسان جنوبی امتیازات خاصی در نظر گرفته شود.

محمد رضا سنائی فر، رئیس کمیسیون مدیریت واردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی با بیان اینکه گمرک نقش بسیار گسترده ای در صادرات دارد و باید هر ساله به عنوان خادم صادرات انتخاب شود، اظهار کرد: گمرک می تواند با استفاده از اختیارتی که دارد، کمک شایسته ای به صادرکنندگان داشته باشد.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از فعال شدن کد اختصاصی منطقه ویژه بیرجند خبر داد و گفت: این کد برای فعالان اقتصادی شرایط مناسبی را به وجود آورده است.

مرتضی صفدری زاده گفت: فعالان اقتصادی می توانند با استفاده از این کد به طور مستقیم به مقصد گمرک منطقه ویژه کالای خود را ثبت سفارش کنند.

رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی ادامه داد: صنعت، اشتغال و اشتغالزایی در استان نیازمند توجهی خاص و ویژه است.

وی ادامه داد: دولت باید با اجرای برنامه و ظرافت کاری های مختلف از بروز دلسردی و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

صفدری زاده با اشاره به خشکسالی ها و محرومیت خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به این محرومیت ها نباید صادرات استان را با دیگر استان ها مقایسه کنیم چراکه ارزش معنوی این صادرات به دلیل شرایط اقلیم و شرایط استراتژیکی بیشتر است.

وی با اشاره به معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه اظهار کرد: باید در این معیارها، آن دسته از فعالانی که تازه به عرصه صادرات قدم برداشته اند، مورد توجه قرار گیرند.

صفدری زاده با بیان اینکه کارت بازرگانی باید یک تسهیل گر باشد، افزود: سازمان صنعت، معدن وتجارت باید آدرس منطقه ویژه را برای فعالان اقتصادی که قرارداد با منطقه ویژه دارند، برای کارت بازرگانی بپذیرد.