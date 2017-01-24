ضرورت ارتباط مستمر با ولایت/دشمن پروژه نفوذ را کلید زده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کریمی اصفهانی رییس انجمن اسلامی اصناف و بازاریان تهران شامگاه دوشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران با اشاره به نقش اصناف در پیشبرد اهداف انقلاب اظهار داشت: تأسیس انجمن اسلامی اصناف و بازار به زمان شهید بهشتی باز می گردد.

وی با اشاره به این نکته که انجمن اسلامی اصناف و بازار همواره در میدان های دفاع از انقلاب اسلامی حضور موثر داشته است، افزود:این انجمن همواره در تمامی صحنه ها حضور داشته و به وظیفه خود عمل کرده است.

کریمی اصفهانی با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه مبارک فجر ادامه داد: انجمن اسلامی اصناف و بازاریان نیز از ظرفیت ها و پتانسیل های خود برای برگزاری هر چه باشکوهتر جشن پیروزی انقلاب اسلامی استفاده خواهد کرد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: اصناف از جمله نیروهای تأثیرگذاری هستند که باید در میدان دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی به وظیفه و رسالت خود عمل کنند.

رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران بیان داشت: پیشکسوتان اصناف به عنوان سرمایه های این قشر محسوب می شوند و باید با استفاده از این ظرفیت، جوانان فعال در حوزه اصناف و بازار را راهنمایی کرد.

محمودی یادآور شد: متأسفانه در طول تاریخ شاهد لغزش برخی خواص بوده ایم اما شخصیت هایی نظیر سعید امانی ها به خاطر ارتباط با ولایت و مرجعیت از مسیر نورانی و اصلی منحرف نشده و در راه دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی ثابت قدم ماندند.

وی با اشاره به این نکته که دشمن به وسیله ابزارهای مختلف به دنبال نفوذ در کشور است، بیان داشت: امروز دشمن پروژه نفوذ را با جدیت دنبال می کند و به همین خاطر باید با همه توان و ظرفیت، مراقب نفوذهای دشمن بود.