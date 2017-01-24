به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، یک منبع محلی در استان نینوا خبر داد که داعش اخیراً در برابر دیدگانِ عناصر بومی خود در غرب موصل، گذرنامه ده ها تن از عناصر خارجی‌اش اعم از اعراب و بیگانگان دیگر کشورها را آتش زد.

بر اساس این گزارش، وی افزود: این اقدام پس از آن صورت گرفت که حرف و حدیث هایی درباره احتمال ایجاد راه حلی برای انتقال عناصر خارجی داعش به شهر رقه در سوریه، مطرح شد.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: این اقدامِ نمادینِ داعش، نتوانست از ترس عناصر این گروه تروریستی در غرب موصل بکاهد، زیرا مشخص شد گذرنامه هایی که آتش زده شد، مربوط به عناصری از داعش بودند که در درگیری های شرق موصل، کشته شدند.

وی افزود: عناصر داعش در غرب موصل بر این باورند که این گروه تروریستی، آن ها را به جنگ با نیروهای عراقی می فرستد تا طعمه مرگ شوند؛ در عوض، عناصر عرب و بیگانه داعش، از غرب موصل به مناطق امن منتقل می شوند.