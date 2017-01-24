به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش همچنان به ارتکاب جنایت علیه مردم عراق ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایتها، محور شمالی استان نینوا هدف حمله خمپاره ای تروریست های تکفیری داعش قرار گرفت.

به دنبال این حمله سه غیرنظامی عراقی کشته و ۱۵ تَن دیگر زخمی شدند.

طبق اعلام منابع رسانه ای، این حمله منطقه «سومر» واقع شمال نینوا را هدف قرار داده است.

در همین ارتباط، یک منبع نظامی عراقی گفت: کسانی که توسط داعش در شمال نینوا مورد هدف قرار گرفتند، در حال آماده کردن خود برای دریافت کمک های یکی از سازمان های بین المللی بودند.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، افزود: تمامی کسانی که در جریان این حمله زخمی شدند، بلافاصله به بیمارستانها و مراکز درمانی انتقال یافتند.