واحد فرآوری پوست در بوئین زهرا پلمب شد

مهدی مهرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشات مردمی و براساس بازدید های بعمل آمده از یک واحد غیر مجاز فرآوری پوست، حکم ورود به محل از مقام قضایی اخذ و محل مورد نظر با همراهی مامورین نیروی انتظامی پلمب شد.

وی افزود: همه فرآورده های خام دامی که در زمان حیات دام و یا پس از کشتار آن حاصل می شود، باید تحت نظارت دامپزشکی فرآوری و حمل گردد، که واحد مذکور به دلیل عدم نظارت دامپزشکی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و از ادامه کار آن جلوگیری بعمل آمد.

مهرزاده تشریح کرد: متصدی این واحد در یک واحد مسکونی، اقدام به دپوی پوست و فرآوری اولیه آن می کرد که این امر موجب نارضایتی اهالی و آلودگی زیست محیطی منطقه شده بود.

وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده مواردی از این دست مراتب را در اسرع وقت اطلاع رسانی کنند وبا تاکید بر تعهد این اداره به حفظ اطلاعات اشخاصی که در این زمینه به این اداره یاری می رسانند گفت: برای ارتقاء سطح بهداشت در جامعه نیاز به مشارکت جمعی است که در این بین نقش عموم مردم بسیار مهم و اساسی است.

رئیس دامپزشکی بوئین زهرا در خصوص اهمیت برنامه های آموزشی، ترویجی گفت: خوشبختانه با توجه به اقدامات آموزشی-ترویجی متعدد که در این زمینه توسط همکاران بخش های مختلف دامپزشکی شده است روز به روز شاهد مشارکت بیشتر مردم در این زمینه هستیم.

وی درپایان ضمن اخطار به کارگاه های غیر مجاز که اقدام به تولید، فرآوری و یا عرضه محصولات دامی، خارج از زنجیره بهداشتی می کنند از همشهریان خواست تا با اطلاع رسانی از طریق سامانه تلفن گویای ۱۵۱۲ و یا سامانه پیامکی ۵۰۰۰۱۵۱۲ این اداره را در ارتقاء سطح بهداشت عمومی یاری رسانند.