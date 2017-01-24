وضعیت امنیتی استان سمنان بسیار مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در نشست فرماندهان ناجای استان سمنان که صبح سه شنبه در پردیس نیروی انتظامی سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به اینکه پلیس برای خدمت به مردم است و این خدمت در زمره اصول و ارزش های انقلاب اسلامی محسوب می شود، ابراز داشت: بنده در شورای تامین استان هر ۱۵ روز یکبار با برنامه های جامع نیروی انتظامی آشنا هستم لذا این برنامه ها به گونه ای طرح ریزی می شوند که تجربه و علمی وثیق پشتوانه آن است و از این سو باید گفت وضعیت استان در راستای تامین امنیت بسیار مطلوب مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه نخستین ضرر بی توجهی به تاکیدات پلیس در ایام پایانی سال به خود انسان باز می گردد، افزود: در ایام پایانی سال باید توجه داشته باشیم که رانندگی بدون توجه به قانون می تواند چه عواقبی داشته باشد لذا باید گفت طرح های ناجا بدون همراهی مردم حتی در ایام نوروز جوابگو نیست و وقتی شاهد تلفات نخواهیم بود که مردم با پلیس همراه باشند.

استاندار سمنان همچنین به مقوله انتخابات پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه برگزاری انتخابات در استان سمنان همیشه در عین اعتماد و بدون کوچکترین خللی برگزار شده که در سال آینده نیز امیدواریم این امر با اهتمام نیروی انتظامی به بهترین نحو در مقوله تامین امنیت مدیریت شود.

خباز با بیان اینکه باید زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم را در انتخابات داشته باشیم، تاکید کرد: انتخابات یکی از ارکان جامعه اسلامی ایران است و همه باید در این سرنوشت دخیل باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، انقلاب اسلامی را واقعه درخشان قرن نامید و گفت: مردم ما به رهبری شخصیتی والا و مجاهدی انقلابی مانند امام راحل(ره) و به برکت خون شهیدان راهی را در پیش گرفت که در نهایت به سرنگونی نظامی دوهزار و ۵۰۰ انجامید که حیرت جهانیان را به همراه داشت لذا باید قدردان این انقلاب باشیم.