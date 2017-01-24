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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

تحقیق دانشمندان نشان داد؛

کشف ماده سرطانزا در خمیردندان و ضدآفتاب

کشف ماده سرطانزا در خمیردندان و ضدآفتاب

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد دی اکسید تیتانیوم، یکی از موادی که به طور گسترده در خمیردندان و طیف وسیعی از محصولات غذایی استفاده می شود، سرطانزاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این ماده افزودنی به رشد تومورهای پیش سرطانی  در ۴۰ درصد موش های آزمایشگاهی منجر شده است.

این تحقیق که در فرانسه و لوگزامبورگ انجام شده نشان می دهد هرچند این تومورها بدخیم نیستند اما ممکن است به سرطان ختم شوند.

این ماده که نام دیگر آن E۱۷۱ است علاوه بر خمیردندان به طور گسترده در شیرینی جات، شکلات، بیسکوییت، آدامس و ضد آفتاب به کار می رود تا ظاهری مات و روشن تر به محصول ببخشد.

تحقیقات نشان داد E۱۷۱ در روده جذب و سپس وارد خون می شود، در این نقطه به قسمت های دیگر بدن سرایت می کند.

با وجود آنکه مشخص نیست این ماده تاثیر یکسانی در انسان نیز داشته باشد اما دولت فرانسه دستور تحقیقات دراین باره را داده است.

کد مطلب 3885788

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