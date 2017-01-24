به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری صبح سهشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات کارخانه سیمان مند دشتی اظهار داشت: در صحنه رقابت بینالمللی پیشبینیهایی که برای آینده کشور میشود و میبینیم برخی کشورها رتبههای خود را از دست میدهند و بعضیها نیز رتبه خود را بالا می برند.
وی افزود: کشور ایران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۲۳ و در سال ۲۰۵۰ به رتبه ۳۰ تنزل پیدا میکند، هر چند اینها پیشبینی است.
شهریاری بیان کرد: علیرغم همه منابع به القوه که در اختیار داریم متاسفانه بهدلیل عدم استفاده درست از منابع به سرنوشتی دچار میشویم که برای همه ما درد آور خواهد بود.
وی بیان کرد: ما میتوانیم با تغییر در نگاه روش محیط کسب و کار و با یک تحول بنیادین و نگاه به تولید و سرمایهگذاری این پیشبینیها را عوض کنیم.
شهریاری یادآور شد: کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بر سرمایههای مردمی و روان کردن ساز و کارهای سرمایهگذاری و بهبود محیط کسب و کار تکیه کردهاند ولی ما متاسفانه روز به روز شرایط را پیچیدهتر میکنیم و به همین دلیل رتبه ما تا سال ۲۰۵۰ کاهش پیدا میکند.
وی با بیان اینکه از سرمایهگذاران بخش خصوصی در دشتی و تنگستان حمایت میشود، یادآور شد: امروز بزرگترین چالش اشتغال است که مشکلات و معضلات زیادی به دنبال دارد.
شهریاری تصریح کرد: تنها راه حل مشکل اشتغال حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا است که کارخانه سیمان یکی از آنها است.
وی با تاکید بر اینکه باید در تولید داخل با نگاه صادرات به بازارهای خارج سرمایهگذاری شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پروژه کارخانه سیمان مند در اشتغال منطقه در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی بازدید از محور خورموج- لاور- دشت پلنگ صورت گرفت که بر تزریق اعتبارات لازم به این پروژه تاکید شد.
شهریاری از حمایتها و دلسوزی فرماندار شهرستان در راهاندازی هر چه سریعتر کارخانه سیمان تقدیر کرد و بر جذب نیروهای بومی منطقه تاکید کرد.
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