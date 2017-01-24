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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۴

دیلی صباح ترکیه خبر داد؛

آمریکا در سوریه پایگاه نظامی ایجاد کرده است

آمریکا در سوریه پایگاه نظامی ایجاد کرده است

یک روزنامه چاپ ترکیه از اقدام آمریکا در ایجاد یک پایگاه نظامی در شهر «حسکه» سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، آمریکا یک پایگاه نظامی در غرب شهر حسکه سوریه ایجاد کرده است.

این پایگاه نظامی در راستای آنچه «آمادگی برای نبرد دیرالزور و پشتیبانی از نبرد در شهر رقه علیه داعش» خوانده شده ساخته شده است.

خبر احداث این پایگاه در حالی منتشر می شود که احتمال بسته شدن فرودگاه نظامی اینجرلیک ترکیه به روی نظامیان آمریکایی به خاطر حمایت واشنگتن از گروه‌های شبه‌نظامی کُرد – که از نظر دولت آنکارا گروه‌های تروریستی هستند – وجود دارد.

در همین حال، منابع نزدیک به مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، اعلام کردند نیروهای امریکایی قرار است از پادگان «تل بیدر» واقع در غرب شهر حسکه به عنوان پایگاه جدید خود استفاده کنند.

گفته می‌شود این پایگاه شامل ۸۰۰ سرباز و نیروهای ویژه آمریکایی و همچنین مربیان نظامی و تجهیزات و سلاح است.

این در حالی است که نیروهای آمریکایی حدود یک سال پیش کنترل فرودگاه رمیلان واقع در استان حسکه را برای پشتیبانی از گروه‌های کُرد تحت حمایت خود در اختیار گرفتند.

کد مطلب 3885808
عبدالحمید بیاتی

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