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۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۲۵

در پيامي؛

رهبر معظم انقلاب درگذشت آيت الله يثربي را تسليت گفتند

رهبر معظم انقلاب درگذشت آيت الله يثربي را تسليت گفتند

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي، در گذشت عالم خدوم و بزرگوار مرحوم آيت الله حاج سيد مهدي يثربي را تسليت گفتند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام رهبر معظم انقلاب به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

با تاسف و تاثر، در گذشت عالم خدوم و بزرگوار مرحوم آيت الله آقاي حاج سيد مهدي يثربي رحمت الله عليه را به علماي اعلام و حوزه هاي علميه و مردم شريف و مومن كاشان و نيز به بيت محترم و بازماندگان، مخصوصا آقازادگان مكرم آن مرحوم تسليت مي گويم.

ايشان از جمله علما و روحانيون خدمتگزار و دلسوزي بودند كه از ساليان دور و بويژه در دوران انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن، منشا بركات و خدمات فراواني گرديدند و براي مردم و حوزه هاي علميه پدري مهربان و ناصحي مشفق و راهنمايي خبير محسوب مي شدند.

خداوند روح ايشان را مشمول رحمت و مغفرت قرار داده با اجداد طاهرينشان محشور فرمايد.

سيد علي خامنه اي
10/7/85

کد مطلب 388582

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