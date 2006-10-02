رهبر معظم انقلاب درگذشت آيت الله يثربي را تسليت گفتند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، متن پيام رهبر معظم انقلاب به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

با تاسف و تاثر، در گذشت عالم خدوم و بزرگوار مرحوم آيت الله آقاي حاج سيد مهدي يثربي رحمت الله عليه را به علماي اعلام و حوزه هاي علميه و مردم شريف و مومن كاشان و نيز به بيت محترم و بازماندگان، مخصوصا آقازادگان مكرم آن مرحوم تسليت مي گويم.

ايشان از جمله علما و روحانيون خدمتگزار و دلسوزي بودند كه از ساليان دور و بويژه در دوران انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن، منشا بركات و خدمات فراواني گرديدند و براي مردم و حوزه هاي علميه پدري مهربان و ناصحي مشفق و راهنمايي خبير محسوب مي شدند.

خداوند روح ايشان را مشمول رحمت و مغفرت قرار داده با اجداد طاهرينشان محشور فرمايد.

سيد علي خامنه اي

10/7/85