تور جهانی قطر در برنامه فدراسیون تنیس روی میز

به گزارش خبرنگار مهر، فصل بیست و پنجم مسابقات باشگاهی تنیس روی میز که از امروز سه شنبه آغاز می شود تا ۲۲ اسفندماه با برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی پیگیری خواهد شد. با این اوصاف و به خاطر درگیری بازیکنان در تیم های باشگاهی، فرصت زیادی برای اعزام تیم ملی به «پرو تور» و تورهای جهانی طی یکی دو ماه آینده باقی نمی ماند اما فدراسیون قصد دارد حداقل یک یا دو بازیکن به تور جهانی قطر اعزام کند.

تور جهانی تنیس روی میز قطر از جمله رویدادهای ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی(ITTF) است که با حضور بهترین های رنکینگ جهانی و در سطح بسیار بالا برگزار می شود. این رقابت ها اوایل اسفندماه برگزار می شود و مسئولان فدراسیون قصد دارند در صورت امکان یک یا دو نماینده از جمع ملی پوشان در این رقابت ها داشته باشند تا این حضور، تجربه ای شود برای تیم ملی تنیس روی میز که سه رویداد آسیایی و جهانی در پیش دارد.

مسابقات قهرمانی آسیا (فروردین ماه - چین)، بازی های کشورهای اسلامی (اردیبهشت ماه - آذربایجان) و مسابقات قهرمانی جهان (خردادماه - آلمان) رقابت های پیش روی تیم ملی تنیس روی میز هستند که طی سه ماه نخست سال آینده برگزار می شود.