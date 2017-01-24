برگزاری رزمایش امام علی(ع) در منطقه عمومی غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نظر عظیمی در گفتگویی تلویزیونی با شبکه استانی کرمانشاه، از آغاز رزمایش امام علی(ع) در منطقه عمومی غرب کشور و با محوریت قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در غرب کشور خبر داد.
وی افزود: رزمایش امام علی(ع) به منظور حفظ آمادگی رزمی و توان یگانهای مسلح در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری، به مدت ۶ روز در منطقه عمومی غرب کشور اجرا میشود.
فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه با بهکارگیری بخشی از یگانهایی، رزمندگان و بسیجیان که در اختیار دارد مسئولیت اجرای رزمایش امام علی(ع) را برعهده دارد.
وی هدف از اجرای این رزمایش را ارتقا توان رزمی نیروها و ایجاد قدرت بازدارندگی در یگانهای رزم نیروهای مسلح دانست.
عظیمی تصریح کرد: این رزمایش از امروز در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و ارتقا توانمندیها و شایستگیهای رزمی نیروهای مسلح در عرصههای مور نظر و ماموریتهای ابلاغی برای حفظ امنیت کشور است.
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