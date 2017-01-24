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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۲۸

فرمانده قرارگاه نجف اشرف خبر داد:

برگزاری رزمایش امام علی(ع) در منطقه عمومی غرب کشور

برگزاری رزمایش امام علی(ع) در منطقه عمومی غرب کشور

کرمانشاه- فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در غرب کشور از اجرای رزمایش امام علی(ع) در منطقه عمومی غرب کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد نظر عظیمی در گفتگویی تلویزیونی با شبکه استانی کرمانشاه، از آغاز رزمایش امام علی(ع) در منطقه عمومی غرب کشور و با محوریت قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه در غرب کشور خبر داد.

وی افزود: رزمایش امام علی(ع) به منظور حفظ آمادگی رزمی و توان یگان‌های مسلح در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری، به مدت ۶ روز در منطقه عمومی غرب کشور اجرا می‌شود.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه با به‌کارگیری بخشی از یگان‌هایی، رزمندگان و بسیجیان که در اختیار دارد مسئولیت اجرای رزمایش امام علی‌(ع) را برعهده دارد.

وی هدف از اجرای این رزمایش را ارتقا توان رزمی نیروها و ایجاد قدرت بازدارندگی در یگان‌های رزم نیروهای مسلح دانست.

عظیمی تصریح کرد: این رزمایش از امروز در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری و ارتقا توانمندی‌ها و شایستگی‌های رزمی نیروهای مسلح در عرصه‌های مور نظر و ماموریت‌های ابلاغی برای حفظ امنیت کشور است.

کد مطلب 3885837

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