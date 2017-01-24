اعزام قهرمان و نایب قهرمان لیگ تنیس روی میز به تور جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تقویم فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) هفته آخر اسفندماه بلاروس میزبان یک دوره رقابت های تور جهانی است که با حضور خیلی از بازیکنان مطرح برگزار می شود. همچنین اواسط فروردین ماه دو کشور اسلوونی و کرواسی به فاصله چند روز از یکدیگر، میزبان رقابت های تور جهانی هستند.

در همین راستا و با توجه به سطح قابل توجه این مسابقات و حضور بازیکنان با کیفیت بازی بالا در آنها، فدراسیون تنیس روی میز به قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات باشگاهی پیشنهاد داده تا حضور در آنها را در برنامه داشته باشند. مسئولان فدرسیون اعلام کرده اند که همکاری های لازم را برای مهیا کردن شرایط حضور این دو تیم باشگاهی در این دو رویداد خواهند داشت.

پتروشیمی و دانشگاه آزاد دو تیم فینالیست فصل گذشته رقابت های باشگاهی تنیس روی میز بودند که به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. مسئولان این دو تیم هنوز نسبت به پیشنهاد فدراسیون پاسخی نداده اند.

محمود نظری، دبیر فدراسیون تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این موضوع گفت: پیشنهاد فدراسیون به طور رسمی به آقایان یاوری و دادگان مدیران عامل دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد اعلام شده است اما هنوز پاسخی نگرفته ایم.

وی تاکید کرد: از طرف فدراسیون هر همکاری لازم باشد، انجام خواهد شد تا تیم های باشگاهی ایران بتوانند در این دو رویداد حضور داشته باشند. فعالیت های باشگاهی اهمیت زیادی برای فدراسیون دارد و این پیشنهادات نیز در همین راستا مطرح شده است.

دبیر فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: حضور در تور جهانی بلاروس به دانشگاه آزاد و حضور در تورهای جهانی اسلوونی و کرواسی به پتروشیمی پیشنهاد شده است. قعطا حضور تیم های باشگاهی در این دو رویداد به آماده سازی بهتر بازیکنان به خصوص ملی پوشان کمک خواهد کرد.