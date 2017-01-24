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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

مدیر کل منابع طبیعی لرستان خبر داد؛

اجرای طرح جامع حوزه آبخیز در ۱۵ هزار هکتار از منابع طبیعی لرستان

اجرای طرح جامع حوزه آبخیز در ۱۵ هزار هکتار از منابع طبیعی لرستان

خرم آباد- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از اجرای طرح جامع حوزه آبخیز در ۱۵ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی امروز در سخنانی با ارائه گزارشی از نحوه اقدامات انجام شده در راستای طرح جامع حوزه آبخیز در لرستان اظهار داشت: طرح جامع حوزه آبخیز در عرصه ای به مساحت ۱۵ هزار و ۷۰۰ هکتار در منطقه «شوراب» و «دره نصب» از توابع شهرستان های خرم آباد و چگنی اجرا شده است.

وی بیان کرد: این مناطق به عنوان پایلوت تعیین و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تشکیل کارگروه های استانی و شهرستانی اقدامات اولیه را برای گام های طرح جامع حوزه آبخیز انجام داده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان عنوان کرد: همچنین پیگیری موثر برای تشکیل صندوق حمایت از منابع طبیعی، اجرای پروژه های آبخیزداری، مبارزه با آفات و امراض از جمله «لورانتوس» از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

کد مطلب 3885844

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