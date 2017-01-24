به گزارش خبرنگار مهر، این خواننده پاپ دوشنبه شب چهارم بهمن ماه در تازه ترین کنسرتش که با استقبال مخاطبان در مرکز همایش های برج میلاد تهران برگزار شد، ضمن اجرای قطعات منتخب آلبوم «دوباره عشق» که به تازگی روانه بازار موسیقی شده است از مقام شهیدان فداکار آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو قدردانی کرد.

محسن رجب پور تهیه کننده و مدیر برنامه حامد همایون در ابتدای این کنسرت که با یک کلیپ به مناسب سانحه دلخراش ساختمان پلاسکو همراه شد، بیان کرد: مرگ هر انسانی دردناک است و مرگ یک امدادگر دردناک تر به همین جهت امشب تصمیم گرفتیم ضمن تقاضای یک دقیقه سکوت به احترام شهدای آتش نشان از قطعه «خوب من» که به مناسبت شهادت این عزیزان در حادثه ساختمان پلاسکو تهیه شده است، رونمایی کنیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های آینده این خواننده در تهران و شهرستان ها گفت: ما به احترام این سانحه دلخراش که همه ما را تحت تاثیر قرار داده، تصمیم گرفتیم کنسرت روز ششم بهمن ماه را لغو کنیم اما به طور حتم در آینده ای نزدیک برنامه اجراهای زنده تهران را اعلام خواهیم کرد. به هرترتیب طی روزهای آینده کنسرت های شهرستان را در شهرهای اهواز، شیراز، بندرعباس، اراک، رشت، کیش، کرمان و قزوین برگزار می کنیم. از ابتدای سال آینده نیز تور کنسرت های اروپا از لندن آغاز شده و در چند کشور اروپایی ادامه پیدا خواهد.

آلبوم «دوباره عشق» چندی پیش با تهیه کنندگی موسسه فرهنگی هنری ترانه شرقی منتشر شد. در این آلبوم قطعه های «دوباره عشق»، «می روم»، «بارون که زد»، «چنین کنم چنان کنم»، «مجنون»، «دنیای من»، «خدا همین حوالیه»، «شیدایی»، «به چشمات قسم»، «چتر خیس»، «مردم شهر»، «آه نکش»، «جادوی نگاه»، «هیهات» برای علاقه مندان ارائه شده است.