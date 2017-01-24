ترافیک سنگین در بزرگراه های شمالی تهران

سرگرد علی اصغر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حجم بالای ترافیک و همچنین قفل شدن اتوبان های شمالی، افزود: از شب گذشته شاهد بارش برف در تهران بودیم که از نیمه شب بارش ها به برف تبدیل شد همزمان با آغاز بارش برف تیم های پلیس راهور برای جلوگیری از کندی تردد و همچنین ایجاد گره در معابر مستقر شدند.

وی ادامه داد: با تمام تدابیر اتخاذ شده ترافیک صبحگاهی در مسیر غرب به شرق بزرگراه های همت، خرازی، حکیم و آزادگان وجود دارد. همچنین بزرگراه های باکری، امام علی (ع)، چمران و ستاری نیز دارای بار ترافیکی سنگین هستند.

شریفی افزود: رانندگان برای تردد به مرکز شهر می توانند از طول خیابان آزادی و جاده مخصوص که بار ترافیکی کمتری دارد استفاده کنند.

وی با اعلام اینکه محدودیت های ترافیکی در محدوده سایت پلاسکو کمتر شده است، گفت: در حال حاضر تردد در خیابان جمهوری و محدوده چهارراه استانبول و میدان امام خمینی حد فاصل امام خمینی تا فردوسی در جریان است.

شریفی به رانندگان توصیه کرد برای کم شدن بار ترافیکی در محدوده معابر از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و برای تردد در اتوبان های شمالی تهران وسیله نقلیه خود را به زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی تجهیز کنند.

وی افزود: در حال حاضر فقط محدوده تردد از تقاطع جمهوری - فردوسی تا چهارراه مخبرالدوله اعمال می شود.