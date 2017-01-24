3 بازیگر به «کابوس حضرت اشرف» پیوستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از آنکه پیوستن حمیدرضا نعیمی کارگردان و بازیگر تئاتر،‌ در تازه‌ترین نمایش حسین پاکدل قطعی شد، عاطفه رضوی، مهدی پاکدل و کوروش تهامی هم به این نمایش پیوستند. در این نمایش کوروش تهامی در نقش سید و مهدی پاکدل ایفاگر چند نقش متفاوت است.

پیش از این حضور محمد صادق ملک، آرش فلاحت‌پیشه و مرتضی آقا حسینی در «کابوس حضرت اشرف» قطعی شده بود. بازیگران این نمایش که نویسندگی و کارگردانی اش به عهده حسین پاکدل است، چند ماهی است برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر، سالن همایش‌های نشر ثالث و پلاتوهای خصوصی تمرین می کنند.

بناست بعد از پشت سر گذاشتن ۳ اجرا در جشنواره تئاتر فجر، نمایش «کابوس حضرت اشرف» اجرای عمومی خود را در تالار ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر آغاز کند و تا پایان سال ۹۵ میزبان مخاطبان هنر نمایش باشد.

در این نمایش ایمان افشاریان به عنوان دراماتوژ، حسین پاکدل را در روی صحنه بردن متنی که پس از مدت ها تحقیق و پژوهش آماده اش کرده است، یاری می کند.

«کابوس حضرت اشرف» همانند کارهای اخیر حسین پاکدل از جمله نمایش های «حضرت والا»، «امر ملوکانه»، «عشق و عالیجناب» و «یک صبح ناگهان» بخشی از حوادث تاریخ معاصر ایران را دستمایه درام خویش قرار داده است. البته نویسنده و کارگردان در این نمایش در بستری مدرن، شکلی مدرن مفاهیم مد نظرش را با استفاده از زبان گروتسک مطرح می کند.

ایمان یزدی (دستیار کارگردان و برنامه ریز)، ماریا حاجیها (طراح گریم)، ایمان افشاریان و مهدی پاکدل (طراح صحنه)، سوده شرحی (طراح لباس)، نورالدین حیدری ماهر (مجری طرح) و مریم نراقی (مشاور رسانه‌ای) از دیگر عوامل این نمایش هستند.

نمایش «کابوس های حضرت اشرف» در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری میزبان مخاطبان هنر تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر است.