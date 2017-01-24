ارسال تصاویر ماهواره ای فوق دقیق از وضعیت آب و هوایی زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس ریپورتر، این ماهواره در مداری در فاصله ۲۲ هزار و ۳۰۰ مایلی زمین در حال گردش است.

این ماهواره که به GOES-۱۶ شهرت دارد، یکی از چهار ماهواره هواشناسی نسل جدیدی است که قرار است به زودی به فضا پرتاب شوند.

در این ماهواره ها از فناوری های پیشرفته ای استفاده شده که پیش بینی دقیق تر وضعیت آب و هوایی را ممکن می کنند و به خصوص می توان از آنها برای پیش بینی دقیق شرایط آب و هوایی در شرایط سخت و دشوار استفاده کرد.

قرار است هر یک از این چهار ماهواره بخشی از کره زمین را تحت پوشش قرار دهند و به طور دائمی شرایط آب و هوایی کره زمین را پوشش دهند.

GOES-۱۶ می تواند در هر ۱۵ دقیقه نمایی از کل کره زمین را ثبت کند که ۵ برابر سریع تر از ماهواره های هواشناسی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار دارند.

اولین تصویر ماهواره مذکور که در ۱۵ ژانویه به ثبت رسیده دارای ۱۶ مجرای طیفی است که از میان آنها دو مورد قابل رویت هستند و ۱۰ مورد مادون قرمز و چهار مورد هم نزدیک به مادون قرمز هستند.

دقت تصاویر تهیه شده هم چهار برابر بیشتر از تصاویر قبلی است. ماهواره یاد شده علاوه بر زمین تصاویر بسیار زیبا و نفس گیری را از ماه هم تهیه کرده است.