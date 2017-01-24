کشف فسیل سمور غول پیکر باستانی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، این سمور ۶.۲ میلیون سال قبل در این بخش از جهان زندگی می کرده است و در رودخانه ها و دریاچه ها و تالاب های سرسبز، گرم و مرطوب جنوب غربی چین ساکن بوده است.

سمور یاد شده با نام علمی Siamogale melilutra حدود ۵۰ کیلوگرم وزن داشته و طول آن به دو متر می رسد. تا به حال کشف فسیل سمور آبی در این ابعاد و چنین وزنی سابقه نداشته است.

دانشمندان می گویند کشف این فسیل نشانگر تنوع حیات در روزگاران گذشته است و سوالات بی پاسخ فراوانی را به وجود می آورد.

دندان های فک جلویی این سمور بسیار بزرگ و آرواره های او بسیار قوی بوده است و به نظر می رسد این حیوان می توانسته از این طریق انواع حلزون های سخت پوست و ماهی های بزرگ و مقاوم را خرد و تکه تکه کند.

سمور یاد شده همچنین می توانسته به راحتی در آب های کم عمق و باتلاقی شنا کند.

هنوز مشخص نیست این سمور از چه حد هوش و توان فکری برای بقای خود برخوردار بوده است. فسیل یافت شده دارای جمجمه و فک پایین، دندان های مختلف و استخوانهای اندام است. قرار است با اسکن کردن فسیل یاد شده جزییات بیشتری در مورد آن به دست آید.