وضعیت جوی و ترافیکی جاده های کشور/ اعلام محورهای مسدود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی اظهار داشت: طبق آخرین گزارشهای دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راههای کشور، هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین از ذوبآهن – تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره ترافیک نیمهسنگین و در سایر جادههای کشور ترافیک عادی و روان گزارش شده است.
وی افزود: بر همین اساس در استانهای اصفهان و تهران در اکثر محورهای استان البرز محورهای تهران –کرج محدوده پل حصارک تا پل بهنوش و جاده قدیم کرج – قزوین، خراسان رضوی محورهای تربت جام - تایباد و نیشابور - مشهد بارش برف و در سایر راهها و محور های مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راههای کشور گفت: در استان کهگیلویه و بویر احمد محور یاسوج - شیراز و یاسوج - بابامیدان، گیلان محور اسالم به خلخال دارای کولاک و یخزدگی و تردد با زنجیر چرخ در این محورها امکان پذیر است و در اکثر محورهای استان آذربایجان غربی، زنجان، سیستان و بلوچستان، شمال و کرمان - جنوب لغزنده است و در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.
وی افزود: کمربندی دهلران، محور شمشک - دیزین، پونل - خلخال، سروآباد - پاوه، محور بزمان - دلگان، چاهان - زرآباد، نیک شهر - دنت و فنوج - رامش، محور خیرآباد، محور دلگان - ایرانشهر و دلیگان، جاسک - بشاگرد مسدود است.
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