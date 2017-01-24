ربات انیشتن به بچه ها علوم یاد می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این ربات کوچک ظاهری کاملا مشابه با انیشتن دارد و از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای درک و توانمندی های خود استفاده می کند.

استفاده از همین فناوری به ربات یاد شده امکان می دهد تا درک خود در مورد سوالات و پرسش های هر فردی را افزایش دهد و بتواند به سوالات کودکان در مورد شاخه های مختلف علوم پاسخ های دقیق و مناسب بدهد.

این ربات همراه با برنامه ای موسوم به Stein-o-Matic عرضه می شود که روزانه محتوای جدید و تعاملی را در اختیار کاربران قرار می دهد.

ربات انیشتن از طریق صورت خود می تواند احساساتش را به کاربر منتقل کند، با تکان دادن بازو به سمتی اشاره کند، اما از آن نمی توان برای کارهایی مانند تمیز کردن زمین و غیره استفاده کرد.

این ربات ۳۶ سانتیمتری قابلیت اتصال به شبکه های وای – فای را دارد و مدیریت آن با استفاده از آیفون و گوشی های آندرویدی ممکن است. برای شارژ این ربات باید از باتری های هیبریدی قابل شارژ مجدد استفاده کرد.

علاقمندان می توانند با پرداخت ۲۴۹ دلار ربات یادشده را خریداری کنند. عرضه این ربات به بازار در ماه آوریل آغاز می شود.