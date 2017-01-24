دانشگاهی که مشکلات جامعه را نبیند باید تعطیل شود

غلامرضا ذکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سه سال گذشته رویکرد دانشگاه علامه طباطبایی در همه حوزه ها از جمله دانشکده ادبیات متفاوت شده است.

وی ادامه داد: تعاملات بین المللی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی بسیار فعال شده و اگر این روند ادامه یابد، ما در چند سال آینده شاهد اتفاقات خیلی خوبی در دانشگاه خواهیم بود.

رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی افزود: دانشگاه ما باید خود را به هر قیمتی شده، ناظر بر مشکلات جامعه کند، دانشگاه یا ناظر به مشکلات جامعه هست و یا اینکه باید تعطیل شود.

وی ادامه داد: منتهی مشکلات جامعه همه مشکلات ترافیک و بیکاری به معنی فیزیکی نیست. جامعه مشکلات عدیده ای دارد که برخی از آن دیده می شود و برخی دیده نمی شود، آن بخشی که دیده نمی شود را ما از خودمان تولید نمی کنیم، آنها کاملا در ارتباط با مراتب پایین تر هستند.

ذکیانی افزود: یعنی اگر ما شاهد این هستیم که مردم ما اخلاق ترافیکی ندارند، مملکتی که دارای تاریخ هزاره است، با این وجود مردم آن از نظر اخلاقی و اجتماعی نمره خوبی نمی گیرند، علتش این است که متصدیانی که باید این گره ها را باز کنند، از جمله حوزه و دانشگاه از نیازهای اجتماعی دور شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید، پژوهشکده و گروه های دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی به این سمتی حرکت می کنند که حتما آموزش و پژوهش های آنها ناظر به مشکلات جامعه باشد.