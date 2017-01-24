میدان انقلاب نماد دارد/ طراحی طبق معیارهای ایرانی - اسلامی

عیسی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت میدان و خیابان انقلاب، افزود: طی دو سال اخیر به دلیل اهمیتی که میدان و خیابان انقلاب برای مدیریت شهری داشت فضاهای پیرامونی این میدان از جمله مسجد دور میدان که تک مناره بود، ساختمان ها، پل عابر، سینما و...، تا چهارراه ولیعصر ساماندهی و پیرایش شد و امسال هم این پیرایش تا میدان فردوسی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری به این تصمیم رسید که هماهنگ با پروژه آرام سازی اطراف میدان انقلاب، فضای میدان را هم بر اساس معماری اسلامی ایرانی طراحی کند بنابراین بر اساس نظر شورای هنری یک نمای ملایم فیروزه ای که برگرفته از نمای اسلامی و ۲۲ آبنما که نشانه و نماد ۲۲ بهمن است را برای وسط میدان در نظر گرفته شد و هیچ لزومی نداشت که المان خاصی به این قسمت تحمیل شود، البته می شد که این کارها هم انجام نشود و دور میدان انقلاب حصاری باشد و دائما عده ای نسبت به این موضوع معترض شوند.

علیزاده تاکید کرد: این طرح مورد تایید مدیریت شهری است و از سر نداشتن المان مجبور به ساخت این طرح نشدیم این طرح از نظر کیفیت و مطالعات بسیار مورد قبول کارشناسان است و امید داریم مورد استقبال قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، گفت: میدان انقلاب المان داشته و دارد. مردم با همان المان گذشته میدان که در ابتدای خیابان آزادی نصب شده است، خاطره دارند. اما اینکه وسط میدان هم المانی نصب کنیم به نتیجه ای نرسید. مدیریت شهری چندین بار فراخوان داد، آثار رسیده توسط کمیته داوران که همه از کارشناسان سرشناس این حوزه بودند مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: اما این تلاش ها به نتیجه مشخصی نرسید و هنرمندان شاخص بر روی یک طرح به جمع بندی نرسیدند. ما هم نمی توانستیم میدان انقلاب را رها کنیم. از سویی به دلیل اهمیت و حساسیت این میدان نمی توانستیم فراخوان بین المللی برای طراحی المان میدان انقلاب بدهیم.