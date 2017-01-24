اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای امور عمرانی بهداشت و درمان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، ایرج حریرچی در حاشیه برنامه بازدید یک روزه خود از شهرستان اسدآباد اظهار داشت: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱.۵ تخت در کشور وجود داشت که رقم مقبول آن ۲.۵ و رقم مطلوب ۳.۵ است.
وی افزود: با اجرای طرح ملی تحول نظام سلامت و هدفگیری افزودن ۲۱ هزار تخت در بیمارستانهای جدید و ۱۰ هزار تخت به بیمارستانهای موجود کشور در سه و نیم سال گذشته، در مجموع ۳۱ هزار تخت به تعداد تختها افزوده شد که ۷۰ درصد آن تحویل شده و این اقدام در سالهای گذشته، بیسابقه بوده است.
معاون وزیر بهداشت به راهاندازی یکهزار تخت روانپزشکی و اختصاص ۲ هزار و ۲۲۵ تخت آی. سی. یو اشاره کرد و گفت: طرح توسعه بیمارستان ۶۴ تختخوابی قائم(عج) شهرستان اسدآباد از سال ۱۳۹۳ آغاز شد که با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و با در نظر گرفتن امکانات و طراحی مناسب در حال احداث است.
وی اظهار کرد: امیدواریم تا پایان سال، این پروژه تحویل موقت شود تا مراحل نقل و انتقال تجهیزات در فصل اول و دوم سال آینده انجام شود.
حریرچی اظهار کرد: افزایش ۸۵ تخت دیگر به این بیمارستان تصویب شده که امیدواریم با اضافه شدن تجهیزات، به رقم مطلوب ۲.۵ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در شهرستان برسیم.
وی از جذب متخصص و تجهیزات مورد نیاز برای این بیمارستان خبر داد و گفت: سال گذشته، دستگاه سی. تی. اسکن ۱۶ اسلایس در شهرستان اسدآباد با هدف خدمترسانی بیشتر به مردم این شهرستان مستقر شد.
وی با اشاره به اختصاص یک درصد ارزش افزوده در سال گذشته به حوزه بهداشت و درمان کشور، اعلام کرد: ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژههای عمرانی و ۳ هزار میلیارد تومان از منابع مختلف هدفمندی و صرفهجویی به این حوزه اختصاص یافت.
وی با اشاره به احداث کلینیک ویژه در شهرستان اسدآباد، گفت: این کلینیک از نوع تیپ دوم با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال احداث است که با استقرار متخصصان مختلف، خدمات در شأن مردم این شهرستان ارائه خواهد شد.
حریرچی ادامه داد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، ۵ هزار و ۷۰۰ متخصص جدید در رشتههای مختلف به صورت تماموقت جذب و منطبق با سطحبندی و با دقت و سختگیری توزیع شدند که یکی از دستاوردهای بزرگ اجرای این طرح ملی است.
وی از افزایش جذب متخصصان در شهرستان اسدآباد به میزان دو برابر خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۲۳ متخصص در رشتههای مختلف در این شهرستان مشغول ارائه خدمت هستند که این رقم در سالهای گذشته، ۱۲ نفر بود.
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