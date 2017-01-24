به گزارش خبرنگار مهر محمد سعیدنژاد در چهاردهمین کنفرانس حمل و نقل خاورمیانه افزود: در حوزه دریا، تامین تجهیزات توسط دولت انجام می شود اما توسعه پس کرانه ها و تامین منابع مالی برای توسعه آنها باید توسط بخش خصوصی انجام شود.

وی اظهار داشت: در توسعه بنادر ایران حضور شرکت های بزرگ و معتبر خارجی می تواند بازار مناسبی در این حوزه ایجاد کند و به همین منظور در مناقصه های ساخت فاز دو و سه بندر شهید رجایی سازمان بنادر از حضور و شرکت سرمایه گذاران خارجی استقبال می کند و امتیاز ویژه ای را برای مشارکت آنها در نظر می گیرد.

سعیدنژاد ادامه داد: یکی از محورهای مهم در برنامه ششم توسعه ارتقای تکنولوژی، تحول و نوسازی ناوگان کشور است که این موضوع، نوسازی ناوگان دریایی کشور را هم شامل می شود.

به گفته وی، در پنج برنامه قبلی توسعه چنین توجهی به تحول و نوسازی ناوگان دریایی کشور نشده است و امید می رود با اجرای برنامه ششم توسعه شاهد تحولی بنیادین در حوزه بنادر کشور باشیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: در حال حاضر برای تامین تجهیزات ساخت و توسعه بنادر گام های بزرگی برداشته شده است و روز گذشته بخشی از تجهیزات خریداری شده برای توسعه بندر چابهار وارد این بندر شد و بخش دیگر آن هم طی ماه های آینده به ایران وارد می شود.

سعیدنژاد با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده در حوزه بنادر و دریانوردی گفت: طی دو، سه سال گذشته گام های بلندی برای ساخت، توسعه و تجهیز بنادر برداشته شده است که این اقدامات با فعالیت های انجام شده طی سی سال گذشته برابری می کند.

وی تصریح کرد: سازمان بنادر در نظر دارد علاوه بر توجه به بنادر جنوبی کشور در حوزه بنادر شمالی هم سرمایه گذار خارجی جذب کند زیرا دریای خزر به علت ارتباط با پنج کشور همسایه می تواند نقش مهمی در ترانزیت کالا و ارتقای تجارت کشور به عهده داشته باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: امید است علاوه بر امضای توافق نامه های مشترک با این پنج کشور همسایه شمالی اتحادهای دوجانبه و بین المللی هم تشکیل شود.

سعیدنژاد در ادامه کنفرانس به اهمیت ارتقای ایمنی اشاره کرد و گفت: سازمان بنادر بر اساس کنوانسیون های بین المللی در حوزه ایمنی عمل می کند ضمن اینکه به رعایت حقوق شهروندان در سواحل هم توجه ویژه ای می شود.

وی بیان کرد: در زمان تحریم ها ایران فرصت های زیادی را برای جذب سرمایه گذار خارجی برای توسعه و تجهیز بنادر از دست داد که با امضای برجام این محدودیت رفع شد و شاهد شاهد حضور و مشارکت فعال سرمایه گذاران خارجی در بنادر هستیم.